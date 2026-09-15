Большой просветительский фестиваль "Россия - Моя история. РЮРИКОВИЧИ" пройдет в Самаре

В субботу, 19 сентября, в Историческом парке "Россия — Моя история" (ТЦ "ГудОК", Самара) пройдет Большой просветительский фестиваль "Россия - Моя история. РЮРИКОВИЧИ". Мероприятие посвящено эпохе правления первой русской династии и приурочено к 440-летию города Самары.

Основные цели фестиваля - расширить кругозор жителей и гостей города, повысить осведомленность о культурном и духовном наследии России, развеять стереотипы о нашей истории. Фестиваль, который продлится с 11:00 до 19:00, станет путешествием сквозь века. Основная площадка - обновленная экспозиция "Рюриковичи", где история оживет благодаря интерактивным форматам.

Гостей ждет насыщенный день - более 20 площадок с мастер-классами, интерактивами, концертами, кинопоказами и показательными выступлениями, а также экскурсии и лекция.

Партнерами фестиваля стали культурный центр "Светлица", фольклорно-этнографический ансамбль "Традиция", ансамбль народных инструментов "Волга-фолк Бэнд", РОФО "Самарская Областная федерация "Спортивное метание ножа" и клуб "Железный век". Хедлайнер фестиваля - TARAXACUM, молодой самарский фолк-проект, исполняющий народную музыку в волжском стиле с современными и экспериментальными аранжировками.

На протяжении всего дня (с 11:00 до 19:00) будут работать выставка от клуба "Железный век" и историческая фотозона от Культурного центра "Светлица", где каждый сможет сделать памятные снимки.