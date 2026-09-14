Музей Рязанова переносит экскурсию по выставке "В поисках Юрия Деточкина"

Заключительная кураторская экскурсия по выставке "В поисках Юрия Деточкина" переносится по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба музея Эльдара Рязанова.

Напомним, мероприятие должно было состояться 20 сентября.

Новая дата — воскресенье, 27 сентября. В 17:00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.

Вход на мероприятие свободный. Требуется предварительная запись по ссылке.