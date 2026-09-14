Авито организовал модный показ на Международном фестивале молодежи

12 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи Авито провел модный показ. Модели демонстрировали образы, собранные стилистами на платформе объявлений из ресейл-вещей. Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов — времени проведения знаковых фестивалей молодёжи и студентов в Москве, которые запомнились своим вкладом в культуру, моду и историю страны.

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи. В нем принимают участие десять тысяч молодых лидеров из России и 191 зарубежной страны.

Девиз фестиваля — "Следуй за мечтой. Вместе с Россией". В программу фестиваля вошли более 300 экскурсий, масштабная выставочная экспозиция, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.

Одной из основных фестивальных площадок города стал Центральный парк им. Маяковского, где 12 сентября прошел шоу-показ "Код народа", объединивший дизайнеров из разных регионов России в стремлении показать, как национальные костюмы, традиционные орнаменты и ретромотивы могут звучать в современной моде. Открывала показ платформа объявлений Авито с визуальным путешествием через знаковые Фестивали молодежи и студентов 1957, 1985 и 2026 годов. Для создания образов моделей стилисты использовали одежду и аксессуары 1950-1980-х годов, купленные на ресейле. Критерием отбора стала уникальность вещей и соответствие современным модным тенденциям. Погрузиться в эпохи помогла музыка тех лет в современной обработке. Визуальным сопровождением показа стала уникальная подборка из архивов ТАСС: фото и видеохроника фестивалей и жизни страны, глазами корреспондентов информационного агентства. Таким образом удалось показать, что мода циклична и вещи, ставшие популярными в прошлом, еще не раз возвращаются на подиумы и улицы городов в настоящем и будущем.

"Любовь россиян к вещам с историей подтверждают данные Авито. Почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем самые активные покупатели — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (37% от всех покупателей). Ресейл стал не только трендом, но и устойчивой моделью потребления среди молодежи в России и мире, объединив осознанное потребление и азарт охоты за ресейл-сокровищами.



Отдельно стоит сказать, что за последние несколько лет заметно вырос интерес к советским вещам. Вещи, которые заботливо хранились предыдущими хозяевами, сегодня активно находят новых владельцев. Этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым, а мужской — в 2,4 раза. Продажи советских игрушек за год увеличились почти в 3,5 раза. Наиболее заметную динамику показали знакомые многим с детства куклы — их продажи выросли почти в 4 раза. Одна из них — кукла "Катюша", символ фестиваля 1985 года, — стала частью нашего показа", — отметил директор бизнес-направления Lifestyle Авито Алексей Гевлич

Характерным примером показа стал мужской образ, состоящий из классической голубой джинсовой куртки, украшенной коллекционными значками, и светлых брюк из денима. Деним давно стал универсальным международным языком молодежной моды: интерес к нему в нашей стране появился как раз после московского фестиваля 1957 года, а к 80-м достиг пика. В свою очередь значки стали символом дружбы: участники фестивалей собирали и обменивались ими, и куртка становилась хранителем истории знакомств и встреч. Благодаря таким деталям показ стал не просто дефиле, а мостом между прошлым, настоящим и будущего, соединив поколения и народы стилем, дружбой, идеями и мечтами.