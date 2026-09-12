Выставка о святом князе Александре Невском в интерьерах главных храмов Санкт-Петербурга откроется в Тольяттинском краеведческом музее

В среду, 16 сентября, в 14:00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие фотовыставки "Воин. Миротворец. Молитвенник". Проект подготовлен Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" (г. Санкт-Петербург).

Экспозиция раскрывает иконографический образ святого благоверного князя Александра Невского — небесного покровителя Северной столицы — через убранство трех знаменитых петербургских храмов: Исаакиевского и Сампсониевского соборов, а также храма "Спас на Крови". Каждый представленный кадр — это не просто документальная фиксация, а рассказ о том, как мастера прошлого выражали свое почтение великому князю.

Фрагменты живописных и скульптурных произведений с изображениями Александра Невского находятся в храмах на большой высоте. Благодаря макросъемке их можно рассмотреть во всех подробностях и оценить размах грандиозного убранства памятников. Несмотря на сложность съемочного процесса, фотографам удалось передать замысел создателей храмов и свидетельства почитания святого князя.

Профессиональные фотохудожники смогли запечатлеть не только эстетическое совершенство и монументальность храмового искусства, но и ту духовную глубину, которую вкладывали в свои творения его создатели.

Проект, созданный в 2021 г., уже побывал в различных регионах России и за рубежом.

По благословению епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора выставку дополняет история храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Тольятти (в фотографиях), строительство которого началось в 2007 году. Храм освящен 12 сентября 2021 г., расположен на территории православного прихода в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.