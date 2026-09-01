В "Заварке" пройдет лекция "Дом в стиле ар-нуво: утверждение современного комфорта"

В субботу, 5 сентября, в 16:00 в галерее "Заварка" состоится лекция "Дом в стиле ар-нуво: утверждение современного комфорта" (12+). Ее прочитает научный сотрудник Музея модерна Елена Жидкова. Мероприятие пройдет в рамках цикла "Не просто Дом" (12+) и проекта "По соседству".

Лекторий "Не просто Дом" посвящен дому как метафоре. Сотрудники "Заварки" приглашают экспертов из разных областей (философии, социологии, истории, литературы), чтобы разобраться в этом понятии и определить его место в современном мире. Диалог строится не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания.

Ближайшая лекция посвящена дому в период эпохи модерна. Елена Жидкова расскажет о появлении городского особняка с современным на рубеже XIX–XX веков набором технических удобств для комфортного проживания. Ванна, водопровод, туалет, вентиляция, электричество, телефон — все это массово вошло в жизнь горожан в период, который сегодня называют эпохой модерна или ар-нуво.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.