16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске из-за атаки беспилотников выбило окна в многоквартирном доме Вячеслав Федорищев: "После атаки БПЛА есть повреждения на гражданских объектах" Нехватка оборудования и просроченные лекарства: в самарском медцентре исправили нарушения Задержка зарплаты обернулась уголовным делом для самарской компании Решать судьбу Ольги Михеевой суд будет в сентябре

Происшествия

В Новокуйбышевске из-за атаки беспилотников выбило окна в многоквартирном доме

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 827
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях жилого дома в Новокуйбышевске после атаки беспилотников.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Сегодня жители нескольких городов Самарской области проснулись от звука работы ПВО. Большая часть беспилотников ВСУ была сбита военными и мобильными огневыми группами. К сожалению, есть повреждения на нескольких жилых объектах. Но главное — все живы. Утром сегодня был в Новокуйбышевске, где из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. Встретился с жителями, развернули оперативный штаб", - рассказал глава региона.

Он подчеркнул: ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения.

"Враг даже 1 сентября, в День знаний, День мира, не остановился в своих преступлениях. Уверен, что это не останется безнаказанным", - отметил Вячеслав Федорищев.

Напомним, в ночь на вторник беспилотники атаковали Самарскую область. Об отбое стало известно в 8:05.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

_ Муха 13 августа 2026 10:40 В Жигулевске Toyota RAV4 сбила ребенка на электросамокате

Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Богдан Решетников 23 июля 2026 11:27 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4