В Новокуйбышевске из-за атаки беспилотников выбило окна в многоквартирном доме

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях жилого дома в Новокуйбышевске после атаки беспилотников.

"Сегодня жители нескольких городов Самарской области проснулись от звука работы ПВО. Большая часть беспилотников ВСУ была сбита военными и мобильными огневыми группами. К сожалению, есть повреждения на нескольких жилых объектах. Но главное — все живы. Утром сегодня был в Новокуйбышевске, где из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. Встретился с жителями, развернули оперативный штаб", - рассказал глава региона.

Он подчеркнул: ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения.

"Враг даже 1 сентября, в День знаний, День мира, не остановился в своих преступлениях. Уверен, что это не останется безнаказанным", - отметил Вячеслав Федорищев.

Напомним, в ночь на вторник беспилотники атаковали Самарскую область. Об отбое стало известно в 8:05.