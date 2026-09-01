В Новокуйбышевске из-за атаки беспилотников выбило окна в многоквартирном доме

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях жилого дома в Новокуйбышевске после атаки беспилотников.
"Сегодня жители нескольких городов Самарской области проснулись от звука работы ПВО. Большая часть беспилотников ВСУ была сбита военными и мобильными огневыми группами. К сожалению, есть повреждения на нескольких жилых объектах. Но главное — все живы. Утром сегодня был в Новокуйбышевске, где из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. Встретился с жителями, развернули оперативный штаб", - рассказал глава региона.
Он подчеркнул: ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения.
"Враг даже 1 сентября, в День знаний, День мира, не остановился в своих преступлениях. Уверен, что это не останется безнаказанным", - отметил Вячеслав Федорищев.
Напомним, в ночь на вторник беспилотники атаковали Самарскую область. Об отбое стало известно в 8:05.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!