По делу о "преследовании бывшей возлюбленной" суд вынес решение о невозврате подарков

В понедельник, 31 августа, Ленинский районный суд Самары вынес решение по гражданскому иску Евгения А. к своей бывшей возлюбленной. Мужчина требовал вернуть подарки (в том числе денежные переводы и траты на рестораны) от Елены К.
Напомним, по версии следствия, история началась еще в марте 2025 года. Тогда Елена рассталась со своим молодым человеком Евгением, с которым состояла в отношениях 2,5 года. Но Евгению такое решение не нравилось: он стал бывать у Елены на работе и при сотрудниках требовать выйти и поговорить с ним, неожиданно появлялся в местах, где была Елена. В случае если она встречала знакомых мужчин на улице, он подходил и требовал от нее объяснений.
19 июля 2025 г. Елена в первый раз написала заявление в полицию, в котором сообщала о навязчивом поведении. Но навязчивое поведение бывшего ухажера продолжилось. В октябре 2025 г. Елена узнала, что Евгений установил на ее автомобиль трекер для отслеживания местоположения. 5 декабря 2025 г. было возбуждено уголовное дело (которое сейчас находится в производстве Ленинского районного суда Самары) по обвинению Евгения по ст. 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и ст. 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств") УК РФ. Впрочем, как говорит Елена, на этом ее преследование не закончилось: "неизвестный" то обольет ее машину кислотой, то поцарапает. А еще бывший "пачками пишет на нее" жалобы в правоохранительные органы, а ей на почту — оскорбления. Соседи же иногда снимают видео, как Евгений наблюдает за Еленой у ее дома.
31 августа по уголовному делу состоялось очередное заседание суда. На нем были исследованы материалы дела, в том числе сообщения оскорбительного содержания. В ближайшее время будут допрошены свидетели.
В то же время другой судья этого же района 31 августа вынес решение по параллельному гражданскому делу. В этом процессе Евгений требовал от бывшей девушки вернуть деньги за денежные переводы, походы в рестораны, кофе и т. д., которые отправлял в период ухаживаний. Удовлетворить иск мужчины служители Фемиды отказались.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!