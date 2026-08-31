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Происшествия

По делу о "преследовании бывшей возлюбленной" суд вынес решение о невозврате подарков

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 августа, Ленинский районный суд Самары вынес решение по гражданскому иску Евгения А. к своей бывшей возлюбленной. Мужчина требовал вернуть подарки (в том числе денежные переводы и траты на рестораны) от Елены К.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, по версии следствия, история началась еще в марте 2025 года. Тогда Елена рассталась со своим молодым человеком Евгением, с которым состояла в отношениях 2,5 года. Но Евгению такое решение не нравилось: он стал бывать у Елены на работе и при сотрудниках требовать выйти и поговорить с ним, неожиданно появлялся в местах, где была Елена. В случае если она встречала знакомых мужчин на улице, он подходил и требовал от нее объяснений.

19 июля 2025 г. Елена в первый раз написала заявление в полицию, в котором сообщала о навязчивом поведении. Но навязчивое поведение бывшего ухажера продолжилось. В октябре 2025 г. Елена узнала, что Евгений установил на ее автомобиль трекер для отслеживания местоположения. 5 декабря 2025 г. было возбуждено уголовное дело (которое сейчас находится в производстве Ленинского районного суда Самары) по обвинению Евгения по ст. 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и ст. 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств") УК РФ. Впрочем, как говорит Елена, на этом ее преследование не закончилось: "неизвестный" то обольет ее машину кислотой, то поцарапает. А еще бывший "пачками пишет на нее" жалобы в правоохранительные органы, а ей на почту — оскорбления. Соседи же иногда снимают видео, как Евгений наблюдает за Еленой у ее дома.

31 августа по уголовному делу состоялось очередное заседание суда. На нем были исследованы материалы дела, в том числе сообщения оскорбительного содержания. В ближайшее время будут допрошены свидетели.

В то же время другой судья этого же района 31 августа вынес решение по параллельному гражданскому делу. В этом процессе Евгений требовал от бывшей девушки вернуть деньги за денежные переводы, походы в рестораны, кофе и т. д., которые отправлял в период ухаживаний. Удовлетворить иск мужчины служители Фемиды отказались.

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