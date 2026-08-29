На пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся автобус

В субботу, 29 августа, в Самаре произошло ЧП - на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся пассажирский автобус. О происшествии в редакцию Волга Ньюс сообщил очевидец.
Инцидент произошел около 19:00. Пользователи соцсетей рассказали, что сильное задымление было видно издалека.
"Мы в это время катались на велосипедах. Черный дым было видно издалека, в районе ул. Демократической/ул. Димитрова. Когда поехали по Московскому шоссе, увидели место ЧП — автобус горел открытым пламенем. Сгорел до остова", — рассказал очевидец.
К месту происшествия подъехал автомобиль медицины катастроф, а также скорая, полиция и пожарные.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!