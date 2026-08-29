На пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся автобус

В субботу, 29 августа, в Самаре произошло ЧП - на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся пассажирский автобус. О происшествии в редакцию Волга Ньюс сообщил очевидец.

Инцидент произошел около 19:00. Пользователи соцсетей рассказали, что сильное задымление было видно издалека.

"Мы в это время катались на велосипедах. Черный дым было видно издалека, в районе ул. Демократической/ул. Димитрова. Когда поехали по Московскому шоссе, увидели место ЧП — автобус горел открытым пламенем. Сгорел до остова", — рассказал очевидец.

К месту происшествия подъехал автомобиль медицины катастроф, а также скорая, полиция и пожарные.