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Происшествия

На пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся автобус

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 августа, в Самаре произошло ЧП - на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова загорелся пассажирский автобус. О происшествии в редакцию Волга Ньюс сообщил очевидец.

Фото: предоставлено очевидцем

Инцидент произошел около 19:00. Пользователи соцсетей рассказали, что сильное задымление было видно издалека.

"Мы в это время катались на велосипедах. Черный дым было видно издалека, в районе ул. Демократической/ул. Димитрова. Когда поехали по Московскому шоссе, увидели место ЧП — автобус горел открытым пламенем. Сгорел до остова", — рассказал очевидец.

К месту происшествия подъехал автомобиль медицины катастроф, а также скорая, полиция и пожарные.

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