МЧС: при пожаре с автобусом "МАЗ" в Самаре никто не пострадал

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности происшествия с автобусом.

Напомним, около 19:00 в Кировском районе Самары загорелся пассажирский автобус.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 19:07. На стоянке автотранспорта в Кировском районе загорелся автобус "МАЗ". Огнем был поврежден рядом стоящий автобус "HIGER". Пожарные МЧС России оперативно справились с возгоранием", — рассказали в МЧС.

Сообщается, что на момент пожара автобусы находились не на маршруте, пострадавших нет