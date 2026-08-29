МЧС: при пожаре с автобусом "МАЗ" в Самаре никто не пострадал

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности происшествия с автобусом.
Напомним, около 19:00 в Кировском районе Самары загорелся пассажирский автобус.
"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 19:07. На стоянке автотранспорта в Кировском районе загорелся автобус "МАЗ". Огнем был поврежден рядом стоящий автобус "HIGER". Пожарные МЧС России оперативно справились с возгоранием", — рассказали в МЧС.
Сообщается, что на момент пожара автобусы находились не на маршруте, пострадавших нет
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !