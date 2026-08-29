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Пожары Происшествия

МЧС: при пожаре с автобусом "МАЗ" в Самаре никто не пострадал

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮ.С
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В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности происшествия с автобусом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, около 19:00 в Кировском районе Самары загорелся пассажирский автобус.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 19:07. На стоянке автотранспорта в Кировском районе загорелся автобус "МАЗ". Огнем был поврежден рядом стоящий автобус "HIGER". Пожарные МЧС России оперативно справились с возгоранием", — рассказали в МЧС.

Сообщается, что на момент пожара автобусы находились не на маршруте, пострадавших нет

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