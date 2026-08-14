Из‑за пожара в бане житель Большечерниговского района оказался в самарской больнице

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Вечером 13 августа в с. Августовка загорелась баня на ул. Степана Заруднева. Хозяин бани получил травмы, и его госпитализировали в Самарскую городскую клиническую больницу, сообщают в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"