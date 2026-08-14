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Театр Культура

Шостакович опера балет примет участие в фестивале "Театральный бульвар" с балетом "Барышня и хулиган"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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19 августа в 20:00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит балет "Барышня и хулиган" на музыку Д. Д. Шостаковича в Москве на Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" (сцена на Пушкинской набережной в парке Горького).

Создатели спектакля: дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик — Сергей Мохначёв, художник-постановщик — Андрей Войтенко (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по костюмам — Татьяна Ногинова (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по свету — Александр Наумов. Премьера в Шостакович Опера Балет состоялась 15 сентября 2023 года.
Партии исполнят: Хулиган — заслуженный артист Самарской области Сергей Гаген; Барышня — Анастасия Голощапова; Милиционер — Дмитрий Мамутин; Вожак — заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв; Подруга вожака — заслуженная артистка самарской области Вероника Землякова.

Балет "Барышня и хулиган" — хореографическая новелла в 7 эпизодах на музыку Дмитрия Шостаковича (1906-1975)
Хореография Константина Боярского (1915-1974)
Либретто Александра Белинского (1928-2014) по киносценарию Владимира Маяковского (1893-1930)
Декорации и костюмы по эскизам Валерия Доррера (1928-1984)
Мировая премьера: 28 декабря 1962, МАЛЕГОТ, Ленинград

История "Барышни и хулигана" берёт своё начало в 1895 году, когда была издана повесть итальянского писателя Эдмондо де Амичиса "Учительница рабочих". В том же году книга вышла в России в переводе Александры Каррик. В 1918 году на основе рассказа Владимир Маяковский написал сценарий к фильму "Барышня и хулиган", в котором снялся сам в роли хулигана. Действие фильма было перенесено в дореволюционную Россию.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 30 мая по 30 августа на улицах Москвы. На три летних месяца город становится сценой: каждый вечер на бульварах, набережных и в парках идут спектакли — классическая драма, балет, мюзиклы, цирк, уличные и экспериментальные постановки театров из разных регионов России.

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