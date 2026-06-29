Мюзикл "Остров сокровищ" закрыл 95‑й юбилейный театральный сезон

В воскресенье, 28 июня, Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича завершил 95-й юбилейный сезон премьерой мюзикла "Остров сокровищ".

Творческая команда спектакля представила мюзикл по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", созданный специально для Шостакович Опера Балет. Настоящее морское путешествие с красочными декорациями и яркими костюмами.

"Мы долго готовились к премьере первого масштабного мюзикла на сцене Шостакович Опера Балет. Предложений от авторов поступало много, и многое мы отвергали. Хотелось, чтобы это был аутентичный материал, созданный специально для нашего театра. И такой вариант предложил наш земляк — композитор Андрей Колесников. Мы совместно с Андреем Витальевичем поработали, он охотно принимал мои пожелания, результат сотворчества зрители уже увидели на премьере. И если этот жанр у публики окажется востребованным, то мы будем стремиться к тому, чтобы в репертуаре театра мюзиклов становилось больше", — рассказал Евгений Хохлов, музыкальный руководитель постановки, художественный руководитель и главный дирижер театра.

"Остров сокровищ" — это не просто детская сказка. Это современный зрелищный мюзикл для всей семьи, который одинаково увлечет детей, подростков и взрослых. Здесь есть все: романтика дальних странствий, опасные интриги, юмор, сильная музыка и история о смелости, дружбе и выборе своего пути.

"Поставить мюзикл — предложение художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова, которого я очень уважаю. Я радуюсь успехам самарской оперы, потому что с каждым годом заслуженных наград становится все больше, театр развивается. С точки зрения расширения жанрового разнообразия у Евгения Дмитриевича большие планы, в том числе на жанр мюзикла, который стремительно развивается в нашей стране. Я с радостью откликнулся на его предложение.

Замечательная музыка Андрея Колесникова — человека удивительной многогранности, прекрасного барда. Видно, что эта стилистика туманного Альбиона, такой кельтской музыки, ему очень близка.

Мы создали динамичный спектакль, который, надеемся, увлечет и детей и взрослых. Любого молодого человека манят приключения и желание стать героем. Именно об этом наш спектакль, о том, что нужно сделать, чтобы стать героем. Нужно победить свой страх и отправиться навстречу этим приключениям. И в противовес Джиму, побеждающему свой страх, есть пираты, которыми этот страх движет. И здесь очень важное отличие нашего "Острова сокровищ" от любого другого — опытный драматург Карина Шебелян сумела сохранить дух оригинала Стивенсона, обогатив сюжет новыми деталями и женскими персонажами, что на мой взгляд очень важно для мюзикла", — отметил Филипп Разенков, режиссер-постановщик спектакля.

"Нас объединила общая цель — подарить жителям города настоящий подарок. При этом для спектакля была придумана совершенно новая история, и именно это стало для меня самым сложным — написать музыку, которая бы ей соответствовала. Спектакль рассчитан практически на все возрасты, поэтому я очень надеюсь, что он будет интересен и детям, и их родителям. Мне кажется, что зрители увидят то, чего раньше не видели, и услышат то, чего раньше не слышали", — композитор Андрей Колесников.

Партии 26, 27, 28 июня исполнили:

Кэтрин Хокинс –Евгения Бумбу, Мария Курьянова; Дэвид Ливси — Александр Слесарев, Владимир Боровиков; Амелия Трелони — Мария Курьянова, Софья Цимбал; Александр Смоллетт — Георгий Шагалов; Джим Хокинс — Ярослав Бамбуров, Марк Абрамкин; Джон Сильвер — Роман Николаев; Черная метка — Анна Костенко, Елена Марченко; Томас Редрут — Алексей Перов; Слепой Пью — Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Бенджамин Ганн — Иван Пилюкшин, Анатолий Невдах. Дирижер, дирижер-постановщик — Алишер Бабаев.

СОЗДАТЕЛИ СПЕКТАКЛЯ:

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Автор либретто — Карина Шебелян

Музыка Андрея Колесникова при участии Кирилла Острецова

Авторы стихотворного текста: Андрей Колесников, Александр Немировский

Дирижер-постановщик — Алишер Бабаев

Аранжировка хоровой партитуры — Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик — Филипп Разенков

Аранжировка — Элдар Алимов

Оркестровка — Иван Шалденков

Художник-постановщик, художник по костюмам — Елисей Шепелев

Художник по свету — Владимир Коваленко

Балетмейстер-постановщик, ассистент режиссера — Алина Мустаева

Звукорежиссер — Надежда Рахманова

Художник по видеоконтенту — Дмитрий Громов

Ассистенты балетмейстера-постановщика — Владимир Шачнев, Вероника Землякова