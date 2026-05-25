В Самаре состоялся показ оперы "Князь Игорь"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А.Бородина "Князь Игорь".

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

В партии Ярославны дебютировала Ольга Добрыдина, Артем Камалитдинов в партии Скулы и Владислав Новичков в партии Ерошки.

Другие партии исполнили: Князь Игорь - Степан Волков; Владимир Игоревич - Дмитрий Крыжский; Князь Галицкий - Ренат Латыпов; Хан Кончак - Иван Григорьев; Кончаковна - Светлана Каширина; Овлур - Давид Погосян; Половецкая девушка - Софья Коляда; Няня Ярославны - Марина Зубчанинова. Дирижер - Андрей Данилов.

Спектакль прошел с описанием для незрячих и слабовидящих. Тифлокомментатор - Таиса Марченко.

Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.
Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать "Князя Игоря", и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

Премьерой "Князя Игоря" открылся в 1933 году третий сезон работы нашего театра. С тех пор в репертуаре сменилось еще семь постановок. Одну из них театр выпускал в Доме культуры "Звезда", когда в начале 1970-х наше здание было закрыто на ремонт, - это был спектакль режиссера Бориса Рябикина и дирижера Иосифа Айзиковича. Главным долгожителем среди самарских "Игорей" был еще один спектакль Бориса Рябикина - постановка 1985 года, музыкальным руководителем которой был Александр Говоров: спектакль продержался в репертуаре 23 сезона. А премьера нынешней, восьмой постановки стала первой, которую театр осуществил после масштабной реконструкции 2006-2010 годов.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

