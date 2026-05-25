Эксперты Авито примут участие в онлайн-марафоне "Мой бизнес — моё будущее"

26 мая в День российского предпринимательства Минэкономразвития России и Национальное агентство "Мой бизнес" проведут масштабный онлайн-марафон "Мой бизнес — моё будущее". Представители Авито также примут участие в образовательном мероприятии, где расскажут об особенностях ведения бизнеса на платформе и представят полный бизнес-путь — от поиска команды до оптимизации продаж.

Старт марафона — в 10:00 по московскому времени, продолжительность — 10 часов. Главная тема этого года — адаптация бизнеса к новым условиям. Разговор будет полезен и начинающим предпринимателям, и тем, кто уже масштабирует своё дело.

Авито ведет системную работу по поддержке малого и среднего предпринимательства в России. В частности, действует совместная программа с Минэкономразвития РФ, благодаря которой предприниматели могут получить дополнительные бонусы на продвижение. Кроме того, эксперты платформы активно участвуют в инициативах центров "Мой бизнес", включая образовательный трек по женскому предпринимательству и другие профильные проекты.

"Сегодня успешная адаптация и развитие бизнеса во многом зависят от умения использовать современные инструменты. Одно из главных преимуществ Авито для малого и среднего бизнеса — минимальный порог входа. Сервис можно сразу использовать как единую точку роста: нанимать команду через Авито Работу, привлекать клиентов через Авито Услуги и продвигаться через Авито Рекламу. Все это работает в связке, без необходимости собирать инструменты по разным платформам. На марафоне поговорим о том, как интегрировать возможности Авито в конкретные бизнес-задачи и продолжать расти, даже когда внешние условия меняются", — сообщил старший управляющий директор Авито Артём Кумпель.

На площадке марафона выступят эксперты федерального уровня: руководители ведущих российских компаний, представители образовательных проектов, лидеры отраслей, общественные деятели. Среди них — член экспертного совета АУРЭК Алексей Никонов, математик, маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташев и другие.

"В прошлом году наш образовательный эфир собрал более 500 тыс. просмотров. Наибольший интерес вызвали лекции о том, как больше продавать, вести переговоры и развивать бизнес в стремительно меняющемся мире. Поскольку марафон носит практико-ориентированный характер, в этом году мы сосредоточимся на адаптации: как МСП гибко реагировать на рыночные колебания, технологические инновации, законодательные изменения и какие программы поддержки использовать. Чтобы предприниматели из разных регионов могли обменяться опытом, мы проведём прямые включения и расскажем о локальных кейсах", — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Спикеры дадут практические рекомендации, как перестроить процессы, сохранить конкурентоспособность и достичь стратегических целей. В центре дискуссий — партнёрство с цифровыми платформами, технологии искусственного интеллекта, трансформация рынка труда и креативные инструменты для решения бизнес-задач.

География марафона — вся страна: от Калининграда до Владивостока. Запланированы прямые включения из региональных информационных центров ТАСС. В эфир выйдут интервью с ведущими представителями локального делового сообщества — теми, кто сегодня задаёт тон и формирует предпринимательскую повестку на местах.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером Минэкономразвития России в работе по повышению информированности предпринимательского сообщества о ключевых событиях и тенденциях в сфере бизнеса, с которым запущено деловое вещание "Индекс дела" для "Мой бизнес". Сегодня онлайн-трансляции охватывают 45 регионов страны, а экономические новости выходят в эфир более 80 раз в сутки. Круглосуточный формат нового канала позволяет предпринимателям в любой точке России своевременно получать актуальную информацию, аналитические материалы. Сетка вещания выстроена с учетом всех часовых поясов страны, обеспечивает равный доступ к контенту для аудитории по всей России. Кроме того, ТАСС неоднократно поддерживал отдельные образовательные инициативы Минэкономразвития России — в частности, редакция выступила информационным партнером онлайн-марафона "Мой бизнес. Креативный код. Россия".

"ТАСС считает своей важнейшей задачей обеспечить деловое сообщество страны оперативной верифицированной информацией о мерах господдержки и ключевых событиях в экономике. Мы не просто доносим федеральную повестку, но и делаем ее практическим инструментом для развития бизнеса в каждом регионе. Это дает возможность миллионам предпринимателей принимать эффективные управленческие решения, что в свою очередь повышает доверие бизнес-сообщества к государству", — отметил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

В рамках марафона также состоится презентация национальной программы развития производственного и креативного малого и среднего бизнеса — нового мегапроекта Минэкономразвития России "Креативный код. Россия".

Подробная информация и регистрация — на сайте бизнесмарафон.рф.

Зарегистрировавшимся участникам на почту будут направлены ссылки на трансляцию и полезные материалы от спикеров.