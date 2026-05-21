Стала известна программа предпринимательского форума "Мой бизнес 63. Время героев"

Организаторы регионального форума "Мой бизнес 63. Время героев" — министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр "Мой бизнес" — опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте. Мероприятие пройдет 28–29 мая в Самаре. Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация.

Бизнес-форум проводится ежегодно и приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства.

В этом году фокус деловой программы — на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

Форум открывается в четверг, 28 мая во Дворце спорта им. В. Высоцкого по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222. На площадке будет работать выставочная экспозиция "Здесь придумали", где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию. В большом и малом залах пройдут тематические секции.

В 10:00 состоится мастер-класс от руководителя команды Discovery and development в Сбере Алисы Анкушевой. Эксперт расскажет, как ИИ усиливает бизнес-процессы и какие возможности теряют компании, откладывающие внедрение нейросетей.

В это же время в малом зале пройдет встреча на тему "Производство в новых условиях: где искать точки роста". В обсуждении примут участие предприниматели-промышленники, эксперты в сфере производительности труда.

Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия "Адаптация бизнеса к новым условиям". В дискуссии примут участие представители органов власти, налоговой службы, деловых объединений, федеральных и региональных институтов развития, а также действующие предприниматели. Участники пленарной сессии поделятся конкретными инструментами и стратегиями, которые помогают преодолевать текущие вызовы и способствуют росту предпринимательства в регионе.
Заключительная секция первого дня будет посвящена внешнеэкономической деятельности. Спикеры поделятся своим опытом и знаниями о том, как успешно выйти на международные рынки с собственным продуктом.

Продолжится форум "Мой бизнес 63" 29 мая в Доме предпринимателя по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

На секции "Рынок инноваций" обсудят, как бизнесу находить, финансировать и внедрять технологии.

На семинаре от Агентства социокультурных технологий разберут, как креативному проекту получить грант Президентского фонда культурных инициатив. В завершение дня состоится экспертная сессия Гарантийного фонда Самарской области и компании "Нескучные финансы", посвященная теме "Финансовый прорыв".

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". К участию в форуме приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний.

Посмотреть программу и забронировать место можно на официальном сайте форума.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

