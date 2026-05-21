Губернатор Федорищев поручил оказать помощь семьям, пострадавшим в результате атаки БПЛА на Сызрань

СЫЗРАНЬ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 21 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на территории Сызрани. Участие в совещании приняли члены правительства региона, представители силовых структур, оперативных служб, руководства города.

В четверг, 21  мая, утром город вновь подвергся атаке вражеских беспилотников, более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Среди мирного населения есть жертвы.

"С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь", — сообщил утром губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере "МАКС".

В результате атаки погибли женщина и ее сын — члены семьи участника СВО. Пострадавшим сызранцам госпитализация не потребовалась.

С момента объявления режима беспилотной опасности по поручению главы региона все силы и средства были приведены в повышенную готовность. Работы по ликвидации последствий велись во взаимодействии с Управлением МЧС России по Самарской области.

В результате атаки БПЛА также были повреждены несколько домов.

"Материальная помощь пострадавшим, семьям погибших, всем, кто получил ущерб имуществу, будет оказана незамедлительно. По моему поручению такую работу ведет правительство области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Он выразил благодарность жителям, которые сразу откликнулись и предложили помощь своим землякам.

Как доложил глава Сызрани Сергей Володченков, в городе развернут пункт временного размещения. "Со всеми, кто так или иначе пострадал, проведена работа. Находимся в контакте с ними, работают психологи", — сообщил он.

Заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева сообщила, что с населением работают три мобильные группы психологов, за помощью обратились 40 человек, в том числе люди, проживающие в домах рядом с теми, что были повреждены. "Это будет не разовая, а пролонгированная помощь, то есть сопровождение на столько, на сколько нужно", — отметила она.

В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Губернатор поручил очень внимательно провести эту работу, пообщаться с жителями на предмет выявления дополнительных повреждений. "Поможем ликвидировать последствия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Со стороны регионального правительства в полной мере окажем содействие правоохранительным органам", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Важно: в регионе действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.

Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

