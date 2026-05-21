В Шигонском районе при столкновении двух авто погиб 72-летний водитель "Оки"

В четверг, 21 мая, в Шигонском районе погиб 72-летний водитель "Оки", которая столкнулась с Lada Niva, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 15:30 47-летний водитель Lada Niva двигался со стороны села Шигоны в направлении села Новодевичье. На 5 км автодороги "Шигоны — Новодевичье", поворачивая налево, он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Окой" под управлением 72-летнего водителя, который двигался в сторону села Шигоны.

Водитель "Оки" скончался на месте происшествия.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области", — отмечается в сообщении.