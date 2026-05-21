В Шигонском районе при столкновении двух авто погиб 72-летний водитель "Оки"

В четверг, 21 мая, в Шигонском районе погиб 72-летний водитель "Оки", которая столкнулась с Lada Niva, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, в 15:30 47-летний водитель Lada Niva двигался со стороны села Шигоны в направлении села Новодевичье. На 5 км автодороги "Шигоны — Новодевичье", поворачивая налево, он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Окой" под управлением 72-летнего водителя, который двигался в сторону села Шигоны.
Водитель "Оки" скончался на месте происшествия.
"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!