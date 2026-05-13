Юные пассажирки пострадали в тройном ДТП в Сызрани

В Сызрани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает Облглавк.

Водитель автомобиля Toyota Voxy, по данным ГИБДД, двигаясь по ул. Магистральной, не обеспечил безопасный скоростной режим и совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 19-летнего водителя, который находился перед светофором с запрещающим сигналом. В результате удара ВАЗ-21102 по инерции столкнулся с впереди стоящим автомобилем ВАЗ-2114.

С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены две 16-летние пассажирки ВАЗ-21102. Одной назначено амбулаторное лечение, вторая госпитализирована. Водитель этого же автомобиля также обратился за медицинской помощью и получил амбулаторное лечение.