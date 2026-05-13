Эксперт Регионального центра компетенций высказался по поводу решения сократить госаппарат

Штатная численность госслужащих в Самарской области сократится на 20% до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 12 мая. Соответствующий указ глава региона подписал в этот же день.

Решение принято в целях повышения устойчивости и сбалансированности бюджета и эффективности работы органов исполнительной власти. Оптимизация будет реализована за счет цифровизации процессов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и повышения производительности труда.

"Сокращение госаппарата — это системная настройка. Многие управленческие процедуры сегодня можно оцифровать или упростить, высвобождая людей для реальной целевой работы. Главное, как подчеркнул губернатор, — социальный аспект. Люди не выпадут из экономики. Наша задача — чтобы эффективность государства росла, а люди при этом не теряли в заработке и статусе. Это абсолютно реально", — прокомментировал директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.