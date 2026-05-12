Более чем пять тысяч человек воспользовались экспресс‑автобусами до Курумоча в майские выходные

В период майских праздников экспресс‑маршруты №222 и №333, связывающие Самару и Тольятти с аэропортом Курумоч, обеспечили перевозку 5304 пассажиров, сообщает Минтранс Самарской области.

Рейсы выполняются в круглосуточном режиме с минимальным количеством остановок.

Проезд из Самары в аэропорт и обратно стоит 153 рубля, багаж - 23 рубля. При этом участники СВО и члены их семей, а также дети из многодетных семей могут ездить бесплатно.

Автобусы оснащены мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отделениями.

Актуальное расписание маршрута № 222 "Аэропорт Курумоч - Самара" и маршрута № 333 "Аэропорт Курумоч - Тольятти" размещено на официальном сайте ведомства и опубликовано на сайте аэропорта.