Более чем пять тысяч человек воспользовались экспресс‑автобусами до Курумоча в майские выходные

В период майских праздников экспресс‑маршруты №222 и №333, связывающие Самару и Тольятти с аэропортом Курумоч, обеспечили перевозку 5304 пассажиров, сообщает Минтранс Самарской области.
Рейсы выполняются в круглосуточном режиме с минимальным количеством остановок.
Проезд из Самары в аэропорт и обратно стоит 153 рубля, багаж - 23 рубля. При этом участники СВО и члены их семей, а также дети из многодетных семей могут ездить бесплатно.
Автобусы оснащены мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отделениями.
Актуальное расписание маршрута № 222 "Аэропорт Курумоч - Самара" и маршрута № 333 "Аэропорт Курумоч - Тольятти" размещено на официальном сайте ведомства и опубликовано на сайте аэропорта.
График движения:
дневные рейсы - каждый час;
ночные рейсы - каждые 2-2,5 часа.
Пункты отправления:
из Самары - от железнодорожного вокзала;
из Тольятти - от ТЦ "Парк Хаус".