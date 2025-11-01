Стала известна стоимость проезда на новых автобусных маршрутах до аэропорта Курумоч

1 ноября в аэропорт Курумоч начали курсировать новые автобусные маршруты из Самары и Тольятти. Работают они под номерами № 222 и № 333 соответственно.

Самарские перевозчики получили многомиллионные контракты на маршруты до аэропорта Стали известны результаты торгов по выбору перевозчиков для обслуживания двух новых автобусных маршрутов до аэропорта Курумоч. Победителями стали самарские компании.

"Задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2–2,5 часа ночью", — сообщили в минтрансе.

Автобусы № 222 курсируют от железнодорожного вокзала Самары до терминала № 1 аэропорта Курумоч. По пути они делают остановки около Центрального автовокзала, ТЦ "Империя", ТЦ LETOUT, ЖК "Новая Самара" и КДП Новосемейкино. Стоимость проезда составляет 147 рублей, провоз багажа — 22 рубля.

Автобусы № 333 следуют от ТЦ "Парк Хаус" до первого терминала аэропорта с остановками в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. Стоимость билета — 183 рубля за пассажира и 27 рублей за провоз багажа.

Расписание работы автобусов опубликовано на сайте аэропорта.