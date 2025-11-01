Стала известна стоимость проезда на новых автобусных маршрутах до аэропорта Курумоч

1 ноября в аэропорт Курумоч начали курсировать новые автобусные маршруты из Самары и Тольятти. Работают они под номерами № 222 и № 333 соответственно.
"Задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2–2,5 часа ночью", — сообщили в минтрансе.
Автобусы № 222 курсируют от железнодорожного вокзала Самары до терминала № 1 аэропорта Курумоч. По пути они делают остановки около Центрального автовокзала, ТЦ "Империя", ТЦ LETOUT, ЖК "Новая Самара" и КДП Новосемейкино. Стоимость проезда составляет 147 рублей, провоз багажа — 22 рубля.
Автобусы № 333 следуют от ТЦ "Парк Хаус" до первого терминала аэропорта с остановками в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. Стоимость билета — 183 рубля за пассажира и 27 рублей за провоз багажа.
Расписание работы автобусов опубликовано на сайте аэропорта.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно