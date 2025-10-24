16+
Транспорт

Самарские перевозчики получили многомиллионные контракты на маршруты до аэропорта

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стали известны результаты торгов по выбору перевозчиков для обслуживания двух новых автобусных маршрутов до аэропорта Курумоч. Победителями стали самарские компании.

В частности, 222-й маршрут (Самара — аэропорт Курумоч) будет обслуживать ООО "Маяк". Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило с компанией контракт стоимостью 106,5 млн рублей, который рассчитан до 30 ноября 2026 года. к работе перевозчик приступит 1 ноября 2025 года. 

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Маяк" владеют Марат Мухаметшин и Серикгали Шопанов. Мухаметшину принадлежат еще несколько компаний-перевозчиков: "Шоссе", "Лидеравто", "Грандсервис", "Олимп". В 2024 г. "Маяк" обслуживал бесплатные маршруты, запускавшиеся на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой, а также перевозила пассажиров на автобусах № 59 (15-й микрорайон, ТЦ "Колизей" — пост ГИБДД), № 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская") и № 75 (автостанция "Аврора" — пос. Аэропорт-2). Однако в 2025 г. мэрия контракты с компанией не заключала. По этому поводу даже был судебный процесс. Сейчас "Маяк" осуществляет межмуниципальные перевозки.

Автобусы № 222 будут курсировать от железнодорожного вокзала Самары до терминала № 1 аэропорта Курумоч. По пути они будут делать остановки около Центрального автовокзала, ТЦ "Империя", ТЦ LETOUT, ЖК "Новая Самара" и КДП Новосемейкино. Протяженность пути в прямом направлении составит 54,71 км, в обратном — 54,7 км.

Перевозчик должен обеспечить выпуск на маршрут 5 больших автобусов (производства не ранее 2024 года), в которых есть не менее 50 мест для сидения. Судя по расписанию, предполагаются и ночные рейсы:

Расписание

 

№ гр

Время отправления с ОП г. Самара (ж/д вокзал)

Время прибытия на ОП г. Самара (Аэропорт)

№ гр

Время отправления г. Самара (Аэропорт)

Время прибытия на ОП г. Самара (ж/д вокзал)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

1

6:00

7:30

1

8:05

9:39

2

7:10

8:50

2

9:05

10:30

4

8:20

9:50

4

10:05

11:30

3

9:30

10:55

3

11:10

12:35

1

10:30

11:55

1

12:15

13:40

2

11:30

12:55

2

13:20

14:45

5

12:30

13:55

5

14:25

15:50

3

13:30

14:55

3

15:30

17:04

4

14:40

16:06

4

16:35

18:15

1

15:50

17:29

1

17:45

19:25

5

17:05

18:38

5

18:55

20:30

2

18:20

19:53

2

20:05

21:30

3

19:40

21:08

3

22:00

23:25

4

21:20

22:45

4

24:00

1:25

5

23:00

24:25

5

2:00

3:25

2

24:40

2:05

3

4:00

5:25

3

2:20

3:45

5

6:00

7:25

5

4:00

5:25

 

 

 

Тариф, по которому будет работать маршрут, утвержден профильным комитетом регионального правительства для перевозок в пригородном сообщении и составит 2,69 рубля за одного пассажира за каждый километр пути. То есть билет на поездку от железнодорожного вокзала до аэропорта будет стоить около 150 рублей. Предусмотрен и тариф на провоз багажа — 40 копеек за каждый километр пути.

Контракт на обслуживание 333-го автобусного маршрута (Тольятти — аэропорт Курумоч) минтранс заключил с ООО "СамараАвтоГаз". Стоимость — 124,8 млн рублей, срок исполнения с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2026 года. 

ООО "СамараАвтоГаз" обслуживает большинство муниципальных маршрутов в Самаре. Компанию связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году она перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.

Автобусы № 333 будут следовать от ТЦ "Парк Хаус" до первого терминала аэропорта с остановками в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. Протяженность пути в прямом направлении составит 68,27 км, в обратном — 66,86 км.

На маршруте также будут работать 5 больших автобусов (производства не ранее 2024 года), в которых есть не менее 50 мест для сидения и терминалы безналичной оплаты проезда. Вот их расписание:

Расписание

 

№ гр

Время отправления с ОП г. Тольятти (ТЦ Парк Хаус)

Время прибытия на ОП г. Самара (Аэропорт)

№ гр

Время отправления г. Самара (Аэропорт)

Время прибытия на ОП г. Тольятти (ТЦ Парк Хаус)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

время

(час. и мин.)

1

7:00

8:25

1

5:00

6:20

3

8:00

9:23

3

6:10

7:31

2

9:00

10:20

2

7:20

8:45

4

10:05

11:25

4

8:30

9:52

1

11:05

12:25

1

9:30

10:50

3

12:05

13:25

3

10:30

11:50

5

13:10

14:30

5

11:35

12:55

2

14:20

15:40

2

12:45

14:05

4

15:30

16:53

4

13:55

15:15

5

16:40

18:05

5

15:05

16:26

1

17:55

19:20

1

16:15

17:40

3

19:10

20:33

3

17:25

18:50

2

20:25

21:45

2

18:35

20:00

4

21:40

23:00

4

20:00

21:20

5

23:35

24:55

5

22:00

23:20

2

1:35

2:55

2

24:00

1:20

4

3:35

4:55

4

2:00

3:20

5

6:00

7:20

5

4:00

5:20

Тариф на 333-х автобусах будет выше, так как речь идет уже о междугородних перевозках. Он составит 2,9 рубля за одного пассажира за каждый километр пути. За поездку от Тольятти до аэропорта Курумоч придется отдать около 200 рублей. Тариф на провоз багажа составит 44 копейки за каждый километр пути.

