ВСК: россияне после 40 не берегут себя

В 2025 году уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Наибольшее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Московской области. Чаще всего виновниками дорожных аварий становились обладатели автомобилей ВАЗ.
По данным Страхового Дома ВСК, больше всего ДТП традиционно зафиксировано в столичном регионе. В антирейтинг в 2025 году вошли:
- Москва — 7,7%;
- Краснодарский край — 6,7%;
- Московская область — 5,6%;
- Новосибирская область — 3,9%;
- Челябинская область — 2,8%;
- Башкортостан — 2,7%
- Ростовская область — 2,5%
Чаще всего участниками ДТП становились владельцы автомобилей LADA (17% ДТП), Toyota (8%), Hyundai (6%), ГАЗ (6%), Kia (5,6%), Renault (4,2%), Nissan (4%), Volkswagen (3%), Chevrolet (2,8%), Ford (2,5%). Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, среди лидеров по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery (2% от общего кол-ва дорожных аварий по ОСАГО), Haval (1,4%) и Geely (1%).
Мужчины 40-49 лет стали самыми опасными автолюбителями. По их вине произошло 83% дорожных аварий, около 26% виновников ДТП — автомобилисты 40-49 (ранее традиционно лидировали водители 35-44 лет). В целом, число женщин-виновниц ДТП продолжает снижаться — в 2025 году на них пришлось только 17% обращений по ОСАГО.
Около 21% ДТП на дороге приходится по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). К концу 2024 года этот показатель составлял — 18%.
В 2025 году пик дорожных происшествий приходился на пятницу — 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам (16%) и понедельникам (15%).
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.