Дальнобойщики выбирают Wink — в автомобилях КАМАЗ стали доступны онлайн-кинотеатр, музыка и книги

Для водителей автотехники КАМАЗ нового поколения (К5) в бортовой информационной системе (БИС) появились приложения одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Водители в пути могут слушать любимые композиции в сервисе "Wink Музыка" или аудиокниги в "Wink Книги", а на отдыхе смотреть ТВ, кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink.
Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink:
Мы рады старту сотрудничества с крупнейшим российским производителем грузовых и специальных автомобилей КАМАЗ — этот бренд известен всему миру благодаря надежности и высокой эффективности своей продукции. Музыка, книги, кино и сериалы от Wink станут отличными попутчиками для водителей как в дороге, так и на отдыхе. Всеми тремя сервисами можно пользоваться с единого аккаунта в привычном для водителя интерфейсе БИС, никаких дополнительных устройств подключать не надо. В библиотеке Wink каждый обязательно найдет для себя контент под ситуацию и настроение из миллионов музыкальных треков и десятков тысяч фильмов, сериалов и книг. С контентом Wink дорога будет легкой".
В магазине приложений БИС КАМАЗ уже доступны три приложения:
- "Wink Музыка и Подкасты онлайн" — это свыше 70 млн музыкальных композиций российских и зарубежных исполнителей в высоком качестве, а также полезные подкасты на самые разные темы — саморазвитие, здоровье, наука и многое другое;
- "Wink Книги" — это тысячи аудиокниг различных жанров (русская и зарубежная классика, нон-фикшн, фантастика, триллеры, детективы), удобный поиск и возможность загрузки книг позволяют их слушать во время пути даже при отсутствии интернета;
- "Wink — ТВ, фильмы, сериалы" — это более 300 эфирных и тематических телеканалов, а также свыше 80 000 кинофильмов, сериалов и мультфильмов самых разных жанров без рекламы, включая более 50 проектов линейки Wink Originals с такими хитами, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "ГДР" и другие.
Водители получают доступ к качественному контенту Wink на всех устройствах с одной учетной записью. Чтобы пользоваться контентом в КАМАЗе, достаточно зайти в приложения от Wink в БИС под своим привычным аккаунтом. Можно начать смотреть фильм или телешоу дома, а продолжить просмотр с того же места на экране БИС КАМАЗ во время перерыва или отдыха.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..