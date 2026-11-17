T2, российский оператор мобильной связи, запустил предновогоднюю рекламную кампанию, в центре которой — идея удвоения всего хорошего. В преддверии праздников оператор дарит абонентам возможность удвоить минуты, гигабайты и SMS из своего тарифа на срок до шести месяцев. Кампанию поддерживает новый рекламный ролик, в котором Т2 переосмысливает визуальную эстетику Нового года.
В центре креативной идеи — отказ от традиционных атрибутов праздника. В ролике нет красно-золотых огней, елочных шаров и хрестоматийных декораций. Все праздничные сцены задекорированы в фирменной маджентовой палитре оператора: Новый год здесь узнается не по классическим символам, а по атмосфере и динамичному визуальному языку бренда.
Динамика ролика строится вокруг мысли о том, что в Новый год хорошего должно быть в два раза больше: больше звонков близким, больше сообщений с поздравлениями, больше времени в сети. Идея максимально точно отображает механику продуктового предложения. В предновогодний период, когда нагрузка на связь традиционно растет, оператор дает возможность клиентам получить в два раза больше минут, гигабайтов и SMS.
Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, ТВ, наружную рекламу.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"В этом году мы переосмыслили подход к праздничной коммуникации, потому что хорошо знаем: в эти дни для наших абонентов нет ничего важнее связи с близкими. Мы захотели порадовать каждого и подарить максимум возможностей для общения. Т2 удваивает трафик, чтобы у абонентов было в два раза больше поводов позвонить или написать родным. Отказавшись в ролике от классических новогодних клише в пользу фирменного стиля, мы показали, что настоящий праздник создается не атрибутами, а заботой и смыслами".
Состав творческой группы
T2 (клиент):
Егор Бормусов — директор по маркетингу
Дарья Тарасова — директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям
Александр Корниенко — креативный директор
Константин Григорьев — арт-директор
Мария Сагадеева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций
Алена Федулаева — менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям
Анна Шувалова — старший специалист по маркетинговым коммуникациям
McCann (креативное агентство)
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет