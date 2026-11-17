T2, российский оператор мобильной связи, запустил предновогоднюю рекламную кампанию, в центре которой — идея удвоения всего хорошего. В преддверии праздников оператор дарит абонентам возможность удвоить минуты, гигабайты и SMS из своего тарифа на срок до шести месяцев. Кампанию поддерживает новый рекламный ролик, в котором Т2 переосмысливает визуальную эстетику Нового года.

В центре креативной идеи — отказ от традиционных атрибутов праздника. В ролике нет красно-золотых огней, елочных шаров и хрестоматийных декораций. Все праздничные сцены задекорированы в фирменной маджентовой палитре оператора: Новый год здесь узнается не по классическим символам, а по атмосфере и динамичному визуальному языку бренда.

Динамика ролика строится вокруг мысли о том, что в Новый год хорошего должно быть в два раза больше: больше звонков близким, больше сообщений с поздравлениями, больше времени в сети. Идея максимально точно отображает механику продуктового предложения. В предновогодний период, когда нагрузка на связь традиционно растет, оператор дает возможность клиентам получить в два раза больше минут, гигабайтов и SMS.

Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, ТВ, наружную рекламу.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

"В этом году мы переосмыслили подход к праздничной коммуникации, потому что хорошо знаем: в эти дни для наших абонентов нет ничего важнее связи с близкими. Мы захотели порадовать каждого и подарить максимум возможностей для общения. Т2 удваивает трафик, чтобы у абонентов было в два раза больше поводов позвонить или написать родным. Отказавшись в ролике от классических новогодних клише в пользу фирменного стиля, мы показали, что настоящий праздник создается не атрибутами, а заботой и смыслами".

Состав творческой группы

T2 (клиент):

Егор Бормусов — директор по маркетингу

Дарья Тарасова — директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям

Александр Корниенко — креативный директор

Константин Григорьев — арт-директор

Мария Сагадеева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций

Алена Федулаева — менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям

Анна Шувалова — старший специалист по маркетинговым коммуникациям

McCann (креативное агентство)