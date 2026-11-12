Программа устранения цифрового неравенства охватила еще 18 сел Самарской области

Еще шесть тысяч сельчан получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету МегаФона. Сеть оператора охватила поселки и села с населением от 100 до 500 человек. Работы прошли в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" при поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области.
Технические специалисты расширили покрытие 4G в 18 малых населенных пунктах, расположенных в 14 районах региона. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Кинельский, Приволжский и Красноярский районы.
Инженеры задействовали в этих селах средний диапазон частот и обеспечили скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Это позволяет жителям пользоваться Госуслугами, играть в онлайн-игры, смотреть видео в высоком качестве, быстро пересылать тяжелые файлы, а при необходимости — учиться и работать удаленно.
"Сегодня наша сеть охватывает даже самые маленькие и отдаленные деревни, где живут от нескольких десятков человек. Развивать современную инфраструктуру на таких территориях удается в том числе благодаря участию в федеральных программах. В результате удаленность от райцентра не мешает местным жителям оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Так, покрытие оператора появилось в поселках и селах с населением до пятисот человек, среди которых Новая Таяба, Булак, Сосновка, Чулпан, Тимяшево, Павловка, Энергия и другие. Кроме того, стабильный мобильный интернет теперь помогает путешественникам и любителям поездок выходного дня. Например, сигнал улучшился в селе Бестужевка с его дворянским наследием на берегу Саратовского водохранилища и в селе Широченка, через которое лежит путь в реликтовый нацпарк "Бузулукский бор".
В Самарской области сельские абоненты уже скачивают на 15–20% больше трафика, чем горожане. Одному пользователю здесь в среднем требуется порядка 35 Гбайт в месяц. При этом рекордсменами по потреблению интернета чаще всего становятся населенные пункты с небольшим числом жителей. За последний месяц в селах Антипкино Кошкинского района, Новые Ключи Кинель-Черкасского и Прибой Безенчукского на одно устройство в сети оператора в среднем приходилось от 150 до 200 Гбайт.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет