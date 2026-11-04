Подключи победы: "Ростелеком" запустил подписку для геймеров

Онлайн-платформа "Игры Ростелеком" представила новый продукт — одноименную подписку, которая объединила эксклюзивные предложения для геймеров. Пользователи получат доступ к бонусам в "Мире танков", "Мире кораблей" и Warface, а также к играм в лаунчере платформы. Подписка доступна только для абонентов "Ростелекома" с подключенной услугой домашнего интернета, вне зависимости от тарифного плана.

Подписчик может сам выбрать, в какой игре он хочет получить бонусы. Так, в "Мире танков" и "Мире кораблей" игрокам предоставляется премиум-аккаунт, внутриигровое золото и скидка 15% на товары из премиум-магазина. Поклонники "Мира танков" также станут обладателями танка Х уровня ИС-3-II "Игровой" в уникальном стиле.

При выборе Warface клиенты получат премиальную игровую валюту, ускорители и подписку Warface Плюс, которая подразумевает регулярное предоставление бонусов в игре.

Помимо эксклюзивных предложений от компаний-партнеров ("Леста", VK), в подписку "Игры Ростелеком" включен инди-экшен Kiborg от российского разработчика Sobaka Studio. Игра доступна в лаунчере "Игры Ростелеком" за 880 рублей, а пользователи подписки получают ее бесплатно.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Запуск подписки — логичное продолжение развития игрового направления компании. Сегодня на онлайн-платформе "Игры Ростелеком", запущенной в ноябре 2025 года, представлено почти 8 000 игровых тайтлов. Мы хорошо понимаем, что нужно современным геймерам. А благодаря нашим партнерам подписчики получают еще и уникальные бонусы в любимых онлайн-играх. Мы также планируем регулярно обновлять набор бесплатных игр, а в будущем увеличим количество предложений в подписке".

Максим Бурак, руководитель проекта Warface:

"Мы очень ценим многолетнее сотрудничество с "Ростелекомом" и рады предоставить нашим игрокам возможность сделать игру еще более комфортной и интересной. За счет уникальной системы бонусов подписка поможет ускорить игровой прогресс и сделает его эффективнее".

Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков":

"Для нас важно, чтобы экосистема вокруг игры создавала дополнительную ценность для аудитории. Подписка "Игры Ростелеком" дает пользователям "Мира танков" и "Мира кораблей" доступ к дополнительным игровым бонусам и специальным условиям в премиум-магазине. Мы рады присоединиться к проекту и вместе с "Ростелекомом" расширять возможности для геймеров".

Стоимость подписки "Игры Ростелеком" составляет 499 рублей в месяц. Подключить ее можно на сайте игровой платформы или по номеру 8 800 301 84 30.