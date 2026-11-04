Подключи победы: "Ростелеком" запустил подписку для геймеров

Онлайн-платформа "Игры Ростелеком" представила новый продукт — одноименную подписку, которая объединила эксклюзивные предложения для геймеров. Пользователи получат доступ к бонусам в "Мире танков", "Мире кораблей" и Warface, а также к играм в лаунчере платформы. Подписка доступна только для абонентов "Ростелекома" с подключенной услугой домашнего интернета, вне зависимости от тарифного плана.
Подписчик может сам выбрать, в какой игре он хочет получить бонусы. Так, в "Мире танков" и "Мире кораблей" игрокам предоставляется премиум-аккаунт, внутриигровое золото и скидка 15% на товары из премиум-магазина. Поклонники "Мира танков" также станут обладателями танка Х уровня ИС-3-II "Игровой" в уникальном стиле.
При выборе Warface клиенты получат премиальную игровую валюту, ускорители и подписку Warface Плюс, которая подразумевает регулярное предоставление бонусов в игре.
Помимо эксклюзивных предложений от компаний-партнеров ("Леста", VK), в подписку "Игры Ростелеком" включен инди-экшен Kiborg от российского разработчика Sobaka Studio. Игра доступна в лаунчере "Игры Ростелеком" за 880 рублей, а пользователи подписки получают ее бесплатно.
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":
"Запуск подписки — логичное продолжение развития игрового направления компании. Сегодня на онлайн-платформе "Игры Ростелеком", запущенной в ноябре 2025 года, представлено почти 8 000 игровых тайтлов. Мы хорошо понимаем, что нужно современным геймерам. А благодаря нашим партнерам подписчики получают еще и уникальные бонусы в любимых онлайн-играх. Мы также планируем регулярно обновлять набор бесплатных игр, а в будущем увеличим количество предложений в подписке".
Максим Бурак, руководитель проекта Warface:
"Мы очень ценим многолетнее сотрудничество с "Ростелекомом" и рады предоставить нашим игрокам возможность сделать игру еще более комфортной и интересной. За счет уникальной системы бонусов подписка поможет ускорить игровой прогресс и сделает его эффективнее".
Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков":
"Для нас важно, чтобы экосистема вокруг игры создавала дополнительную ценность для аудитории. Подписка "Игры Ростелеком" дает пользователям "Мира танков" и "Мира кораблей" доступ к дополнительным игровым бонусам и специальным условиям в премиум-магазине. Мы рады присоединиться к проекту и вместе с "Ростелекомом" расширять возможности для геймеров".
Стоимость подписки "Игры Ростелеком" составляет 499 рублей в месяц. Подключить ее можно на сайте игровой платформы или по номеру 8 800 301 84 30.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет