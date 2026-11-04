По средствам и с перспективой: на публичных слушаниях поддержали проект бюджета

3 ноября на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" Самарская губернская дума впервые провела публичные слушания по проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Бюджетный цикл в этом году проходит в условиях нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области". По предложению губернатора Вячеслава Федорищева в законодательные новеллы внесены изменения, согласно которым значительно возросла роль депутатов в процессе обсуждения регионального бюджета.

На областной парламент в лице комитета по бюджету, финансам и налогам возложена роль организатора публичных слушаний, которые ранее проводились министерством финансов региона. Проект бюджета региона был размещен на сайте Самарской губернской думы сразу после внесения правительством региона в середине октября. Кроме того, он был направлен более 400 субъектам законодательной инициативы в Самарской области: в том числе муниципальным образованиям, профессиональным союзам и другим общественным объединениям.

Информацию о слушаниях опубликовали на прошлой неделе. В целом, у жителей было почти три недели, чтобы изучить текст бюджета, разобраться в его ключевых параметрах и заполнить анкеты со своими предложениями. Депутаты всех отраслевых комитетов Думы к старту публичных слушаний также провели подробное обсуждение главного финансового документа региона по своим направлениям.

В зале собрались 355 человек, в том числе участники специальной военной операции, представители общественных и профсоюзных организаций, члены научного и студенческого сообщества, эксперты, представители бизнеса и органов местного самоуправления, правительства региона, депутаты всех уровней власти. Все получили специально подготовленный к слушаниям "Путеводитель по бюджету", где емко, доступно и наглядно обозначены все бюджетные процессы.

"Главная цель слушаний — чтобы каждый житель Самарской области понимал, на какие цели расходуются все бюджетные средства, и какие результаты в итоге будут достигнуты", — открыла публичные слушания председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

Губернатор региона направил обращение, которое озвучил первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. "Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов учитывает общенациональные приоритеты и условия, в которых предстоит работать стране и региону. Его ключевая характеристика — устойчивость. Направленность бюджета остаётся неизменной: достижение национальных целей, 100-процентное выполнение социальных обязательств и поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Сегодня в этом зале нет равнодушных. У нас с вами общая задача — стабильный бюджет, благополучие региона и его жителей. Уверен, что вместе мы выработаем решения, которые позволят и в будущем году обеспечить условия для поступательного развития региона", — подчеркнул в своем обращении Вячеслав Федорищев.

Виталий Шабалатов отметил, что бюджетный процесс непростой: "Очень важно, как будет формироваться бюджет развития. Пока мы принимаем его не в таком большом объеме, как хотелось бы, но не исключаем в ближайшее время его увеличения. Соответствующие решения будут приняты при поступлении дополнительных доходов в бюджет, такие прогнозы у нас есть.

Наша задача как органов власти здесь — на каждый бюджетный рубль привлечь десять, двадцать или сто рублей инвестиционных денег, потому что это средства, которые завтра сработают на интересы региона: это рабочие места, налоговые поступления в бюджет. Мы с коллегами из профильных министерств подходим к работе с инвесторами точечно, здесь наша задача — удержать инвестиции на максимально высоком уровне, чтобы сохранить потенциал.

Бюджет в сегодняшних условиях сбалансирован, реалистичен, рисков неисполнения его мы не видим, считаем, что у нас есть возможность корректировать бюджет в сторону увеличения расходов. При этом приоритетом останется решение социальных вопросов — развитие медицины, образования, переселение граждан из аварийного жилья".

Об основных направлениях денежно-кредитной политики за 2026 и на плановый период 2027–2029 годов доложил представитель отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Василий Гордеев, подчеркнув основные цели — защита устойчивости рубля и регулирование инфляции для сбалансированного роста экономики.

О прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года информацию озвучил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская пояснила, на какие направления пойдет большая часть бюджетных расходов: достижения национальных целей, 100% выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. При этом обеспечены финансово не только 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и пакет расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — обеспечение экономического роста в регионе и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.

Главные характеристики областного бюджета на трехлетний период: доходы — 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. При этом доходы бюджета на 2027 год — 309,4 млрд рублей, расходы — 320,7 млрд рублей. Значительная часть финансов пойдет на социальные отрасли, таких как соцподдержка, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт: на них направлено около 63% об общего объема расходов (более 201 млрд рублей).

После основных докладчиков выступили представители органов госвласти, общественности и бизнеса. Сенатор РФ от Самарской области Марина Сидухина в сравнении с бюджетами других регионов отметила сбалансированность нашего бюджета и направленность на сохранение всех социальных обязательств и развитие, чтобы у региона был задел на будущее.

Также на слушаниях зарегистрированные участники смогли задать вопросы представлявшим бюджет министрам и озвучить свои инициативы. Тематика каждого обращения была занесена в итоговый протокол.

Председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", глава м. р. Сергиевский Анатолий Екамасов по поручению глав сельских территорий задал актуальный для жителей вопрос: "Среди наших налоговых и неналоговых доходов НДФЛ является основной составляющей местных бюджетов. С 2027 года мы будем получать напрямую до 30% НДФЛ вместо 40%. Можем ли мы рассчитывать на субсидии из областного бюджета?". Ольга Собещанская развеяла сомнения и пояснила, районам в бюджете будет предусмотрена дотация на компенсацию выпадающих доходов.

В проекте бюджета государственные программы укрупнили: вместо 47 осталась 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что также поможет усилить контроль за расходами и результатами. Максимальное включение расходов в госпрограммы реализуется в рамках федерального тренда на повышение целевой эффективности бюджетных трат. Участники слушаний поинтересовалась, сохранится ли объем финансирования госпрограмм? Был получен утвердительный ответ. А доля программных средств в расходах ежегодно будет расти, что позволит довести каждый рубль до конкретного дела или жителя.

Депутат областного парламента Артем Манюхин задал вопрос по поводу поступления средств из федерального бюджета. На какие ресурсы рассчитывает регион? Пока показатели представлены без учета федеральных трансфертов, которые будут внесены в параметры регионального бюджета после их утверждения Госдумой. Министр финансов озвучила предварительную сумму в 26 млрд рублей на 2027 год. И примерно столько же можно ждать в последующие годы.

"Несмотря на все сложности, беспрецедентные вызовы и попытки внешнего воздействия на промышленный потенциал региона, все социальные обязательства перед жителями будут выполнены своевременно и в полном объеме. Бюджетная политика остается социально ориентированной. Приоритетом остается благополучие жителей. Мы также отмечаем, что ключевые ориентиры, которые заданы главой государства, остаются в безусловном приоритете. Зарплаты учителей, врачей, работников культурной сферы будут расти в строгом соответствии с федеральными стандартами. Есть пожелания профсоюзов — при появлении дополнительных доходов, экономии проиндексировать зарплату для неуказных категорий бюджетников в размере 4%. В целом профсоюзы поддерживают проект бюджета, он сбалансирован, социально ориентирован и нацелен на устойчивое развитие нашего региона", — подчеркнула зампредседателя Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Наталья Идиятуллина.

Участник специальной военной операции Сергей Гончаров оценил бюджет как сбалансированный: "Сегодня на слушаниях на поддержку участников СВО, только на 14 базовых общероссийских мер, вложено более 2 млрд рублей, что не может не радовать. Наше государство, и регион, в частности, всеобъемлюще старается поддержать в разных сферах участников СВО и членов их семей: это и протезирование, и бесплатное питание детей участников СВО, и выплаты. Также я сегодня на публичных слушаниях предложил ввести новую жизненно необходимую меру поддержки — бесплатное обучение для участников СВО, инвалидов ручному управлению транспортным средством. Это очень важно, потому что для ребят, это не роскошь, это средство для передвижения".

Общественный эксперт Эдуард Грузин особо отметил: "Как общественный эксперт, по итогам слушаний в органах исполнительной власти могу сказать: проект бюджета на 100% направлен на выполнение социальных гарантий. Это поддержка участников и ветеранов СВО, здравоохранение, образование, спорт и другие важные направления. Хочу подчеркнуть, что общественная экспертиза — это важная часть наших обязательств перед страной и руководством Самарской области".

Ирина Калягина, член Общественной палаты Самарской области поделилась впечатлениями: "Очень важно, что многие мои коллеги входят в общественные советы при министерствах и приняли участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета. Все они единодушно отмечают, что наш бюджет остается социально ориентированным.

Сегодня особенно важна поддержка участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, общественность поддерживает те направления, которые отмечены в проекте бюджета. Крайне значимо, что продолжаются строительство и ремонтные работы — заложены средства на ремонт образовательных учреждений, социальных объектов, здравоохранения.

Мы надеемся, что наши общественные эксперты в течение следующего года также будут активно участвовать в осуществлении контрольной функции за реализацией поставленных задач".

Все собранные предложения и инициативы будут подробно оценены на ближайшем заседании профильного парламентского комитета.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Романов отметил: "Сегодня состоялся открытый, честный и профессиональный диалог. Видна заинтересованность общественности и экспертов в том, каким будет итоговый документ. Те предложения и оценки, которые прозвучали, мы взяли на заметку.

Главное, что мы видим: бюджет сверстан в очень сбалансированных формах, а развитие региона носит устойчивый характер. Это вселяет серьезный оптимизм. Базовые параметры — социальная ориентированность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, инфраструктурное развитие — сохранены. Поэтому я уверен, что с учетом тех предложений, которые сегодня готовит фракция "Единая Россия" в Думе, мы примем бюджет, который будет отвечать современным требованиям и задачам нашего региона".

Руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин прокомментировал: "Сегодня прошли публичные слушания по бюджету Самарской области на ближайшие три года. Вместе с докладчиками и жителями, которые задавали вопросы, мы детально разобрали, как сформирован главный финансовый документ и как будет жить наш регион в этот период. Теперь всё зависит от депутатского корпуса — от того, как они примут данный законопроект. Благодарю всех за работу".

"Мы сейчас закладываем большую традицию, и надеюсь, она будет продолжена: чтобы люди знали бюджет и понимали, что бюджет — это деньги народа. Народ должен знать, куда они идут, на какие цели. Каждый рубль на самом деле должен служить общественным интересам. Это самое главное.

Мне очень понравилось сегодняшнее обсуждение — оно было очень компетентным. Даже когда участники говорили, что не являются специалистами в каких-то вопросах, звучали по-настоящему глубокие, аналитические сравнения, которые позволяли и выявить проблематику, и определить вектор, куда нам двигаться дальше. Я должен сказать, что мы проанализируем всё, что говорилось и предлагалось, для того чтобы, принимая решение о самом бюджете и поправках в него, максимально это учесть.

Особенность работы с бюджетом заключается в том, что нужно всё обсчитывать. Были интересные идеи, но каждая из них должна быть обоснована. Мы понимаем, что бюджетные деньги из воздуха не рождаются, поэтому мы должны понимать, где источники этих средств и где тогда придётся ужаться.

И при всем при этом нельзя не оценить того, что взгляд из кабинета бывает немного сбитым. И как раз широкая общественная дискуссия, когда люди ставят свои проблемы и требуют за них ответ, — это очень правильная постановка вопроса. Это касается и бизнеса, и общественных структур, и обычных людей", — считает председатель комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.

"Публичные слушания — это новый формат взаимодействия с гражданским обществом, ведомствами и депутатским корпусом. Всю работу мы проводим вместе с правительством Самарской области и министерством финансов региона. Для нас очень важна обратная связь от муниципалитетов, представителей широких слоев общественности.

Я благодарна всем участникам за открытый и искренний разговор о проблемах на местах и путях их решения. Все прозвучавшие предложения будут аккумулированы и учтены. Работа над бюджетом продолжается: 10 ноября состоится внеочередное заседание Думы по принятию документа в первом чтении, а до 30 ноября по закону мы должны принять его во втором, окончательном чтении. Федеральные нормы поддержки пока не до конца определены, но мы сможем учесть их позже.

Отдельно хочу отметить высокую погруженность людей в процесс подготовки закона о бюджете. Не зря мы говорим, что этот закон касается каждого жителя региона. Я искренне благодарна губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву — он слышит людей и отталкивается от того, что нужно сделать для человека и для всего региона. Считаю, что этот этап мы прошли успешно", — подытожила Екатерина Кузьмичева.