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Геннадий Котельников обратился к жителям региона в День памяти ветеранов боевых действий

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников обратился к жителям области, напомнив, что 1 июля в памятном календаре региона установлена новая знаковая дата — День ветеранов боевых действий. Соответствующий закон был принят Самарской губернской думой в 2025 году по инициативе самих защитников Отечества.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Уважаемые жители Самарской области! Наши ветераны, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, достойны особого признания и уважения со стороны общества.

Президент страны Владимир Владимирович Путин, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, подчеркнул, что лучше всего воспитывать молодежь страны на личных примерах современников-защитников Отечества, которые знают, что такое Родина, как ее защищать. Это люди, которые ради Родины идут на все.

Поддержка ветеранов боевых действий и увековечивание памяти героев в Самарской области благодаря личному участию губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева стали безусловным приоритетом. Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: от финансовой помощи и реабилитации до системной интеграции ветеранов в управление регионом и создания музеев.

Созданный при Самарской губернской думе Совет по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей стал ключевой площадкой для разработки и оперативного принятия законов, направленных на всестороннюю помощь фронтовикам и их близким. Его деятельность позволяет выстраивать единую систему социальной адаптации. Наш регион является одним из лидеров в этой сфере, внедряя практики, которые впоследствии масштабируются на всю страну. Не менее важно то, что наш Совет аккумулирует предложения и ожидания самих уважаемых ветеранов специальной военной операции.

Низкий поклон нашим Героям! Крепкого здоровья, сил и мужества нашим ветеранам боевых действий и их близким!", — сказал Геннадий Котельников.

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Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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