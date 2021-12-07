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Законотворчество Власть и политика

Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три четверти депутатского состава Самарской губернской думы проголосовали за принятие федерального законопроекта о QR-кодах, направленного на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения коронавируса, а также порядка уведомления физлиц о результатах исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно во вторник, 7 декабря, на пленарном заседании губдумы.

Фото: samregion.ru

Напомним, ранее в региональные законодательные органы поступили законопроекты о допуске граждан по QR-кодам. Свое мнение парламентарии Самарской губдумы должны были представить Госдуме РФ до 14 декабря. Обсуждение законопроекта, который должны были рассмотреть 30 ноября, перенесли на 7 декабря.

С кратким докладом выступила председатель комитета по здравоохранению демографии и социальной политике губдумы Марина Сидухина, попросив собравшихся принять предложенный проект закона. Однако не все депутаты выразили свое согласие.

Первым взял слово член фракции КПРФ Игорь Фоменко, предположивший, что введение закона о QR-кодах нарушит конституционные права и свободы человека: "Показывая так называемый QR-код, я передаю свои персональные данные без согласия неустановленному количеству лиц".

Марина Сидухина возразила, что в проекте нет указанных нарушений. "Ваши права не нарушаются, так как помимо QR-кода необходимо предоставлять и другие документы. Все персональные данные защищены в соответствии с существующим законодательством. Но, если будут проблемы, вы можете обратиться в Конституционный суд РФ", — добавила спикер.

Коммунист Алексей Лескин сообщил, что с 30 ноября во фракцию КПРФ поступило свыше 30 тыс. обращений от жителей Самарской области, попросивших не принимать проект закона, а также поинтересовался, какое количество обращений о его принятии поступило в комитет Марины Сидухиной.

Председатель комитета по здравоохранению не назвала конкретных цифр, однако подчеркнула, что все депутаты работают с обращениями в своих округах.

"Депутаты фракции "Единая Россия" при обсуждении данного законопроекта выезжали на округа и встречались с избирателями. Мнения, несомненно, учитываются каждым депутатом, — ответила она. — А вам для сведения скажу: наш орготдел проанализировал все обращения, поступившие на электронный адрес. 88% обращений распределены по семи шаблонным группам, в этих группах — шаблонные ответы. Это говорит о том, как люди работают с обращениями. Ну и последнее: в одном из электронных обращений была прикреплена методическая рекомендация, как работать с шаблонным текстом письма. Мы считаем, ее забыли открепить по ошибке, но факт говорит сам за себя".

Алексей Лескин, в свою очередь, привел данные опроса, представленные мобильным сервисом "Справочник врача".

"Данный вопрос обсуждается в том числе среди медицинских работников. В опросе приняли участие 3079 врачей из всех регионов РФ. Из них 36% выступили против законопроекта о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24% поддержали проект в текущем виде, еще 17% поддержали проект, но с оговоркой, что ограничения будут расширены, и 22% врачей согласны поддержать законопроект, только если ограничения будут сокращены. Как итог: "за" 41,6%, "против" 58,4%", — озвучил данные "коммунист". — При этом большинство опрошенных, 86,6% согласны с тем, что информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной".

В ответ на это Марина Сидухина сообщила, что выборка, процитированная Лескиным "не является репрезентативной даже для Самарской области, в которой зарегистрировано 11 тысяч врачей, не говоря уже о всей стране".

В завершение дискуссии прозвучали заявления от депутатов Максима Гусейнова и Алексея Лескина.

"Хотелось бы донести позицию "Патриоты за правду" по данному законопроекту, — объяснил Максим Гусейнов. — На комитете наша фракция будет голосовать против. К нам, как и ко многим, поступает множество обращений от избирателей, которые требуют отклонить принятие QR-кодов. Мы считаем, что разделять общество на привитых и непривитых недопустимо.

Власть научилась использовать QR-коды в своих интересах. В Тольятти, на публичных слушаниях по схеме теплоснабжения людей не пустили без кодов. Это прямое нарушение прав, гражданам даже высказаться не дали. Есть случаи, когда человек с больным для него вопросом не может попасть в администрацию Тольятти, потому что там вход по QR-кодам. Я не говорю уже о том, что люди не могут попасть в магазины и купить товары первой необходимости без этих кодов. И таких примеров масса.

Согласитесь, QR-коды не лечат людей и не защищают от коронавируса. Переносчики болезни -и привитые, и не привитые. Многие представители власти говорят о том, что непривитые представляют угрозу для привитых. Это абсурд. Непривитые рискуют здоровьем. Каждый сам для себя принимает решением, как ему быть. У нас добровольная вакцинация и фракция "Справедливая Россия" за это выступает".

В качестве альтернативы Гусейнов посоветовал вместо введения QR-кодов все средства направить "не на ограничение прав, а профилактическую работу и диагностирование болезней".

"У нас результатов ПЦР необходимо ждать трое суток. За трое суток потенциальный заболевший перезаражает много человек. Необходимо вести работу над тем, чтобы результаты ПЦР-тестов приходили в течение 30 минут. Тогда будет результат. Мы считаем, принимать данный законопроект нельзя, будем голосовать против", — подчеркнул он.

Аналогичное заявление от фракции КПРФ сделал Алексей Лескин.

"Пандемия выявила огромные проблемы здравоохранения в нашей стране. Все антирекорды по заражаемости от ковида — это, в первую очередь, результат планомерного развала медицинской сферы. Как и в случае с пенсионной реформой в 2008 году, депутаты ГД в очередной раз не захотели брать на себя ответственность за повсеместное введение QR-кодов, и решили прикрыться мнением регионов, — сказал он. — Но само по себе наличие кода не говорит о его эффективности в деле борьбы с пандемией. Не говорит о наличии или отсутствии болезни. Человек может заражать окружающих как любой другой. Зато очевидна попытка поражения в правах десятков миллионов граждан.  Если уйти от эмоций, получается, что ограничения вводятся против здоровых людей с наиболее сильным иммунитетом, большинство из которых уже два года успешно сопротивляется коронавирусу. Отчетливо просматривается коммерческая составляющая пандемии, принуждение к вакцинации всего населения в интересах фармацевтических компаний и чиновников, аффилированных с производителями вакцины".

Он также подчеркнул, что причина отказа кроется не в самой вакцине, а в недоверии населения к власти.

Марина Сидухина в ответ на заявления призвала не политизировать ситуацию, когда речь идет о жизни и здоровье людей.

В итоге 30 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, еще 11 — против.

Резюмируя сказанное, председатель губдумы Геннадий Котельников подчеркнул, что в стране чрезвычайная ситуация.

"У нас пандемия, которая охватила весь мир. Это очень страшно и опасно. Врачи, медработники измотаны. Это длится уже год и 9 месяцев. Но посмотрите на Китай. Там почти 2 млрд человек и жесточайшая дисциплина. А у нас — 180 тыс. человек погибли от ковид, и это только официально. А сколько еще к этому? Врачи работают в страшных, тяжелых условиях. И спасают. А мы людей дезориентируем. Я никаких отрицательных эмоций к партиям не испытываю, но это идет во вред решениям, которые принимает государство. Вслух мы не можем обозначить сумму, но ведь колоссальные средства тратятся на борьбу. Вы понимаете, что такое — отладить систему выпуска вакцин за несколько месяцев в миллионных дозах? Колоссальная работа. Конечно, есть школьники, дети, студенты. Но мы-то депутаты губдумы, нас народ избрал. А мы им — "это преступление". Что мы тогда стоим, каждый из нас? Давайте подумаем. А говорить вещи, которые вредят людям, просто нельзя", — заключил он.

Гид потребителя

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