Областной парламент приступил к рассмотрению бюджета на 2027–2029 годы

15 октября проект бюджета Самарской области на ближайшую трёхлетку поступил в Самарскую губернскую думу. По традиции главный финансовый документ региона передали депутатам на бумаге, но он также доступен и в электронном виде.

Накануне, 14 октября, документ детально рассмотрело правительство Самарской области под председательством первого заместителя губернатора — председателя правительства Виталия Шабалатова.

Этот бюджетный цикл проходит по новым правилам: в силу вступил закон "О бюджетном процессе Самарской области". Он должен устранить правовые пробелы, унифицировать процедуры и усилить парламентский контроль. Если три года назад документ насчитывал 1546 страниц, то теперь — 2990. Такой объём говорит о более глубокой проработке всех направлений.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Ольга Собещанская обозначила приоритеты: достижение национальных целей, стопроцентное выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также рост региональной экономики и инфраструктуры.

Ключевые цифры и индексации:

Ежегодная индексация публичных обязательств с 1 января — на 5%.

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, с 1 января 2027 года вырастут на 6,8%.

Индексация выплат на питание для многодетных семей, семей участников СВО, детей с ОВЗ и учеников 1–4 классов — на 4%.

С 1 сентября стипендии в колледжах и техникумах проиндексируют на 4%.

С учётом повышения федерального МРОТ до 28 935 рублей зарплаты бюджетников, не входящих в "указные" категории, в регионе дополнительно проиндексируют с 1 октября на 4%.

На поддержку участников СВО, их семей, ветеранов и военнослужащих заложено 36,6 млрд рублей. Помимо 14 базовых федеральных мер, регион продолжит финансово обеспечивать собственные льготы: единовременную выплату при заключении контракта, землю или компенсацию вместо неё, бесплатный проезд, льготы на оплату ЖКУ и другие.

На здравоохранение, образование, культуру и спорт предусмотрено 35,7 млрд рублей. Из них около 16 млрд пойдёт на льготные лекарства, почти 4 млрд — на закупку медоборудования и автомобилей для больниц.

В приоритете остаётся и развитие экономики. Почти 50 млрд рублей направят на поддержку муниципалитетов. Более 29 млрд заложено на достройку 46 объектов (20 из них сдадут в 2027 году, включая школы в Федоровке и Ягодном, детсады в Самаре и Тольятти, поликлинику и спортивные объекты). Почти 1 млрд пойдёт на благоустройство, свыше 2 млрд — на поддержку ОЭЗ Тольятти и технопарков, 6,6 млрд — на новые проекты в сельском хозяйстве. 124 млрд рублей в трёхлетке направят на дороги, транспорт и модернизацию транспортной системы (включая метро в Самаре и обход Тольятти).

Представляя проект председателю Самарской губернской думы Екатерине Кузьмичевой и председателю комитета по бюджету, финансам и налогам Виктору Кузнецову, Ольга Собещанская подчеркнула: "Бюджет 2027–2029 годов учитывает все федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных президентом РФ, и исполнения поручений губернатора. Главные характеристики областного бюджета в трехлетнем периоде: доходы — 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. Параметры бюджета 2027 года: доходы — 309,3 млрд рублей, расходы — 320,7 млрд рублей. Очень важно, что нам удалось снизить дефицит бюджета 2027 года почти в три раза — до 11 млрд рублей. Бюджет устойчив, сбалансирован, а государственный долг находится на безопасном уровне. Главный акцент бюджета — семейноцентричность и социальные расходы. Детский бюджет в трехлетнем периоде составит 84,9 млрд рублей. Особое внимание мы уделяем и мероприятиям поддержки специальной военной операции и участникам и членам их семей. Сохранили все социальные обязательства, которые были в предыдущие периоды".

Виктор Кузнецов добавил: "Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев инициировал более раннее внесение бюджета, обычно мы начинали его рассмотрение с 1 ноября. Сейчас у нас есть дополнительные две недели, чтобы проработать весь объём, внимательно изучить, посчитать, посмотреть какие-то резервы. При этом документ подготовлен более детально, по объёму он больше почти в два раза, потому что мы теперь будем рассматривать ещё и государственные программы, депутаты всех комитетов по профилю будут рассматривать свои программы".

Екатерина Кузьмичева напомнила, что на июньском заседании Думы депутаты приняли изменения в региональный закон "О бюджетном процессе в Самарской области", которые внёс губернатор.

Спикер выделила ключевые новеллы: "Сроки рассмотрения законопроекта об областном бюджете для депутатов увеличены с 15 до 25 дней. Важно, что у парламентариев теперь есть право подготовки поправок уже к первому чтению бюджета. Кроме того, существенно расширились полномочия регионального парламента, теперь на площадке Думы пройдут публичные слушания по главному финансовому документу региона. Считаю такой обновлённый формат общественного обсуждения бюджета очень важным. Это позволяет учитывать ключевые моменты, которые высказывают представительные органы в муниципалитетах, представители гражданского общества, и повышать эффективность общественного контроля".

Екатерина Кузьмичева выразила уверенность, что все депутаты областного законодательного собрания будут включены в обсуждение проекта. До 10 ноября документ должен пройти первое чтение, а второе и окончательное — до конца ноября.