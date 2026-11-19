20 ноября в России отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. Самарская Губернская дума традиционно присоединяется к этой акции. По инициативе председателя областного парламента Екатерины Кузьмичевой в здании Думы будет работать телефон горячей линии.

В преддверии акции Екатерина Кузьмичева провела рабочее совещание. В нем приняли участие глава профильного комитета по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту Светлана Бескоровайная, руководитель Главного управления правового обеспечения Андрей Саусин, а также сотрудники комитета и аппарата Думы. Участники обсудили технические и организационные детали предстоящей работы.

"Депутаты областного парламента уделяют особое внимание социальной поддержке, безопасности несовершеннолетних и доступности правовой помощи. На системной основе мы разрабатываем и актуализируем профильные законы. Среди них — областные законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей…", "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", "О профилактике правонарушений…" и многие другие. Помогать детям и их законным представителям разбираться в юридических вопросах и защищать их интересы — наша общая задача. Уверена, что каждый, кто позвонит на горячую линию, получит исчерпывающие ответы", — подчеркнула Екатерина Кузьмичева.

"Наша цель — сделать так, чтобы несовершеннолетние граждане были юридически защищены. По итогам работы мы проанализируем все обращения, выявим самые острые вопросы и будем решать их на законодательном уровне. Ни один звонок не останется без внимания", — отметила Светлана Бескоровайная.

20 ноября с 9:00 до 17:00 бесплатную юридическую консультацию смогут получить несовершеннолетние, а также их родители и опекуны. Специалисты Главного управления правового обеспечения и Центра по работе с обращениями граждан ответят на вопросы о защите прав детей, тонкостях оформления опеки, алиментных обязательствах и других правовых аспектах детско-родительских отношений.

Телефон горячей линии: (846) 242-50-93.