В Самарской области расширят возможности для трудоустройства ветеранов СВО

В Самарской области планируют расширить возможности для трудоустройства ветеранов СВО. Соответствующий законопроект подготовлен правительством региона. В соответствии с новеллой изменения будут внесены в закон "Об определении числа рабочий мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите".

В частности, проект закона уточняет категории тех, кто попадает под особо нуждающихся в соцзащите: граждане, завершившие военную службу по мобилизации или по контракту; те, у кого истек срок действия заключенного контракта о пребывании в добровольческом формировании; граждане, отнесенные к ветеранам боевых действий; лица, принимавшие участие в боевых действиях с мая 2014 года.

"Проект подготовлен в целях оказания социальной поддержки, содействия в трудоустройстве участникам СВО", — отмечается в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что существует потребность в расширении возможностей трудоустройства участников СВО, проживающих в отдаленных муниципальных районах, где число вакантных квотируемых рабочих мест ограничено.

"Ситуация с трудоустройством указанных категорий осложняется несколькими факторами: отсутствием транспортной доступности, отсутствием подходящих вакансий или их удаленностью, наличием ограничений по состоянию здоровья при отсутствии установленной инвалидности или в период ее оформления", — сообщается в документе.

В связи с перечисленным проектом закона также предусматривается, что работодатель предоставит возможности для дистанционной (удаленной) работы

"Принятие предлагаемых изменений позволит расширить возможности трудоустройства и дать возможность привлечь на крупные предприятия жителей муниципальных районов", — сказано в пояснительно записке.