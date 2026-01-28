В Самарской области предложили увеличить штрафы за парковку на газоне

Мэрия Тольятти направила законодательную инициативу в губернскую думу. Она предложила увеличить штрафы за парковку на газоне и других озелененных, рекреационных территориях.

Сейчас региональное законодательство предусматривает за первое нарушение штрафы в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, повторное — от 3,5 до 5 тысяч рублей. Тольяттинские власти предложили увеличить их до 2,5-4 тысяч и 5 тысч рублей соответственно.

"В 2024 году в Тольятти вынесли 877 постановлений за парковку на газонах, в 2025 году — уже 4152. Таким образом, имеет место кратное увеличение фактов совершения указанных административных правонарушений, которые в подавляющим большинстве совершаются гражданами. Очевидно, что существующие штрафы не являются действенным механизмом для предупреждения новых правонарушений", — следует из пояснительной записки мэрии.