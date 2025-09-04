Геннадий Котельников: "Память о Нине Ляпиной не только не погасла, но и стала путеводной звездой для многих поколений"

3 сентября в Самаре прошла торжественная церемония открытия памятной доски Нине Ляпиной, медицинской сестре и бойцу, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.

В Самаре Нину Дмитриевну Ляпину помнят и чтут. Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы № 70, где она училась.

В 1938 году Нина Ляпина поступила в Куйбышевскую фельдшерско-медицинскую школу (ныне медицинский колледж). В 1940 году начала работу медицинской сестрой на кафедре педиатрии Куйбышевской военно-медицинской академии РККА, организованной на базе Куйбышевского государственного медицинского института. Мечтала стать врачом. 28 июня 1941 года ушла добровольцем на фронт. Нину зачислили в 173-й медико-санитарный батальон 117-й Куйбышевской стрелковой дивизии 21-й армии, затем перевели военфельдшером 275-го стрелкового полка этой же дивизии.

В сентябре 1941 года полк попал в окружение, бойцам пришлось прорываться разрозненными группами. Раненых было решено разместить по окрестным селам и хуторам. С ними осталась Нина Ляпина, оказавшись на оккупированной врагом территории. Из имущества полевой медсанчасти тогда ничего не удалось спасти: вместо йода раны приходилось заливать соком, выжатым из стеблей чистотела, на бинты шли прокипяченная старая одежда.

В марте 1942 года Нина Ляпина вступила в партизанский отряд легендарного командира Сидора Ковпака. Она была назначена медсестрой, но принимала самое непосредственное участие в боевых партизанских операциях и проявляла необыкновенное мужество. В книге "Дневник партизанских походов" командир соединений партизанских отрядов дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак писал: "…У нас Нина первые два месяца работала в лесном госпитале. Потом пришла ко мне с просьбой перевести ее в оперативную группу. Отказал, но не помогло. Очень уж настойчивая была, убеждала: "За меня люди хорошие погибли, а я в госпитале отсиживаться буду". Пришлось согласиться…".

Нина Дмитриевна Ляпина погибла 5 октября 1942 года в одном из ожесточённых боев, совершив героический поступок. Во время сражения за село Голубовка Нина Ляпина развернула перевязочный пункт. Бой был ожесточенным. Нина вытаскивала из-под огня раненых, перевязывала их, отправляла в укрытия. Вражеский дзот не затихал. Нина схватила автомат убитого бойца и крикнула: "В атаку!". За ней побежали партизаны. В этом бою Нина получила тяжёлое ранение. Когда её вывозили из зоны боя, жалела только о том, что не дошла до Берлина… До своего 20-го дня рождения Нина Ляпина не дожила месяц. Захоронена в братской могиле на Украине, в селе Старая Гута Сумской области.

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, фельдшер Нина Дмитриевна Ляпина награждена (посмертно) медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды, медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени. Ее подвиг увековечен в повести самарского писателя Андрея Вятского "Если бы у меня было десять жизней…", изданной Куйбышевским книжным издательством в 1963 году.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул: символично, что открытие мемориальной доски прошло в День воинской славы России, день окончания Второй мировой войны.

"В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, во время проведения специальной военной операции — наши патриотические чувства, наш гражданский долг призывают нас именно так помнить историю, именно так чтить память наших героев. Нина Ляпина не дожила до своего 20-летия чуть больше месяца, но память о ней не только не погасла, но и стала путеводной звездой для многих поколений.

Я уверен, что эта мемориальная доска, посвященная памяти Нины Ляпиной, будет всегда напоминать нам и следующим поколениям о героизме, мужестве и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Народа, достойным и великим представителем которого была Нина Дмитриевна Ляпина, посмертно награжденная орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".

Судьба Нины Ляпиной — это великая гордость и для медицинского сообщества, и для всех жителей нашего города и области. В Великую Отечественную войну медсестры выносили раненых с поля боя, сегодня они также служат на полях СВО, в госпиталях, прифронтовых медпунктах. И все мы гордимся ими, как гордимся Ниной Ляпиной", — отметил Геннадий Котельников.

"Жизнь Нины Дмитриевны — пример верности профессии и гражданскому долгу, воплотившихся в подвиге молодой девушки, не раздумывая отдавшей жизнь ради Победы. Воспитание патриотизма и верности к профессии медицины со школьной скамьи — важная задача, которая требует внимания со стороны образования и общества в целом. Пример Нины Дмитриевны, отдавшей свою жизнь ради спасения раненых солдат, вдохновляет молодое поколение не только на службу Родине, но и на служение людям. С раннего возраста дети должны быть вовлечены в изучение истории своей страны, включая подвиги медиков во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

С идеей об увековечивании памяти Нины Ляпиной в школе № 70 выступили — директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, Почётный гражданин Самарской области, почётный президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Нина Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Вероника Пятикоп, директор школы № 70 Елена Косилова. Инициативная группа обратилась с этим предложением к председателю Самарской губернской думы, академику РАН Геннадию Котельникову. Председатель областного парламента взял на себя решение всех процедурных вопросов. Специалисты разработали макет памятной доски, которая была изготовлена при поддержке депутата Самарской губернской думы Евгения Чудаева.

"Подвиг медицинских работников в годы войны сложно переоценить. Их силами более 17 миллионов бойцов были возвращены в строй. 85 тысяч медицинских работников были на фронте, из них 9 тысяч погибли, выполняя свой профессиональный долг. И конечно, очень важно, что в школе, где училась Нина Ляпина — яркая ученица, а потом наша студентка — открылась мемориальная доска в память о её подвиге. И чем чаще будут такие мероприятия, чем больше мы будем вспоминать своих Героев — участников Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции — тем больше будем видеть отклик в сердцах, в глазах нашего молодого поколения", — уверена директор Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Надежда Ярочкина.

Со словами благодарности в адрес инициаторов установления мемориальной доски обратилась родственница Нины Ляпиной. Юлия Ляпина рассказала, что с детства знала героическую историю своей тёти. "Ещё учась в школе, на различных мероприятиях мне было очень приятно и почётно рассказывать, что в нашей семье есть настоящий Герой. Я всегда ощущала особую гордость и ответственность от причастности к её истории, и во многом это сыграло большую роль в моей жизни, в выборе своего пути. Я выбрала очень созидательную профессию — строителя, работаю по специальности, рада, что мой труд приносит пользу. Сегодня очень важный и знаменательный день — день окончания Второй мировой войны. И конечно, очень значимо, что именно в такой памятный день состоялось открытие мемориальной доски в честь Нины Дмитриевны Ляпиной. Она была не просто медсестрой, она была настоящим бойцом, отдала свою жизнь ради приближения Великой Победы. Её имя вписано в историю родной школы № 70, в историю всего самарского края. Хочу поблагодарить всех инициаторов и особенно председателя Самарской губернской думы Геннадия Петровича Котельникова за сохранение памяти. Уверена, что ребята, которые учатся в этой школе, будут узнавать о судьбе Нины Ляпиной и равняться на человека, который не пожалел свою жизнь ради свободы страны", — подчеркнула Юлия Ляпина.

И в Самарском медицинском колледже, и в школе № 70 созданы музейные экспозиции, рассказывающие о жизни и подвиге медицинской сестры военно-полевого госпиталя партизанского отряда Ковпака, старшего военфельдшера Нины Ляпиной.

"Еще в 2023 году депутаты Самарской губернской думы приняли закон "Об увековечении на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества". Сохранение памяти о подвигах земляков в борьбе с фашизмом, Героев специальной военной операции — святой долг каждого. И эта важная работа в регионе будет продолжена", — отметил Геннадий Котельников.

Вместе со школьниками и учащимися медицинского колледжа цветы к мемориальной доске возложили депутаты Самарской губернской думы: председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.