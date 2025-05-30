Депутаты предлагают бороться с засилием рекламы штрафами

Депутаты гордумы Кинеля предложили установить административную ответственность за нарушение правил размещения наружной рекламы. Соответствующее обращение опубликовано на портале Самарской губернской думы в пятницу, 30 мая.

Инициаторы проекта просят внести изменения в Закон Самарской области об административных правонарушениях, так как сейчас, по мнению авторов, определен не полный перечень мер административной ответственности за различные нарушения в сферах градостроительной и рекламной деятельности на территории региона.

Депутаты на примере Кинеля говорят об острой проблеме, связанной с "разношерстным" оформлением фасадов, вывесок, объектов наружной рекламы капитальных и некапитальных зданий, строений, сооружений, объектов потребительского рынка, а также ограждений (заборов), расположенных вдоль федеральной трассы, дорог регионального и местного значения.

Практика показывает, чтобы люди чувствовали себя комфортно в городском пространстве, оно должно быть гармоничным, отмечают они. Вид фасадов, ограждений, вывесок, витрин, рекламных конструкций играет в этом ключевую роль. Внешний облик городского округа должен учитывать его историю, наследие и традиции, не нарушая безопасность эксплуатации зданий и комфорт жителей, что подразумевает выработку единого регламентированного свода правил.

Однако, ни в законе о рекламе, ни в иных федеральных нормативных правовых актах не содержатся четко регламентированные правила размещения рекламных конструкций с целью сохранения внешнего архитектурного облика какого-либо территориального образования.

Авторы инициативы предлагают ввести штрафы за, например, нарушения требований к облику объектов торговли, размещение с нарушениями информации нерекламного характера и другие. Предполагаются следующая система санкций: для граждан и самозанятых от предупреждения или 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, с удвоением размера штрафа при повторном нарушении.