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Законотворчество Власть и политика

Важный шаг в решении проблем Ягодного и Черноречья: охранные зоны до трубопроводов будут пересмотрены

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 1 декабря в правительство РФ будет внесен проект Положения об установлении ЗМР (зон минимальных расстояний) до трубопроводов. Такое поручение от председателя правительства РФ Михаила Мишустина получили Минэнерго, Ростехнадзор, Росреестр и Минстрой РФ.

В этом проекте Положения о ЗМР до магистральных или технологических трубопроводов будут прописаны механизмы пересмотра границ зон с учетом особенностей застройки на этих территориях.

Внесение проекта этого документа и дальнейшее его утверждение – значимо для жителей Самарской области. В феврале текущего года к губернатору Вячеславу Федорищеву обратились жители с. Ягодное Ставропольского района, обеспокоенные тем, что часть домов попадают в зону с особыми условиями использованием территорий недалеко от газопровода.

С аналогичным обращением к главе региона обращались летом и жители Волжского района из сельского поселения Черноречье. По поручению председателя правительства Самарской области министерство градостроительной политики региона проделало большую аналитическую работу, были собраны данные по судебной практике и проведена совместная работа с крупных промышленными предприятиями, в чьем ведении находятся трубопроводы.

В результате от первого лица области на федеральный уровень в правительство страны и профильные министерства были отправлены обращения с предложениями о доработке Положения о ЗМР. Данные изменения будут способствовать соблюдению прав граждан, по выполнению задач по наращиванию объемов жилищного строительства, формированию земельных участков для отдельных категорий граждан, а так же реализации документов территориального планирования.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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