Самарский туризм переходит на бережливые технологии

Один из крупнейших гостиничных комплексов Тольятти "Лада-Резорт" начинает внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Это второй участник туристической отрасли Самарской области, который воспользуется возможностями проекта для повышения качества сервиса и эффективности работы. Ранее внедрять бережливое производство начала тольяттинская гостиница "Юбилейная" (ООО "Луч").

Гостиница "Лада-Резорт" входит в структуру ООО "Соцкультбыт-АвтоВАЗ" - дочернего предприятия АвтоВАЗа, управляющего всей рекреационной инфраструктурой автогиганта в Самарской области. В составе компании - санаторий-профилакторий "Алые паруса", базы отдыха "Стрежень", "Голубая гавань", "Поршень" и другие объекты на берегу Волги, которые ежегодно принимают около 14 тысяч отдыхающих, включая более 3 тыс. детей.

Фото: Лада Резорт

Помощь предприятию во внедрении бережливых технологий окажут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Рабочая группа компании уже приступила к обучению методикам бережливого производства. В ближайшее время эксперты РЦК помогут провести диагностику внутренних процессов и выявить точки роста.

Как отмечают в РЦК, в сфере гостеприимства бережливые технологии решают те же задачи, что и на промышленных предприятиях: сокращение времени, устранение лишних действий и повышение качества. Для гостиничного бизнеса это, к примеру, ускорение заселения гостей, оптимизация времени уборки номеров и улучшение общего уровня сервиса. Повышение эффективности напрямую повлияет как на комфорт постояльцев, так и на экономические показатели бизнеса.

"Мы видим в бережливом производстве инструмент, который поможет нам сделать сервис еще лучше, а работу - эффективнее. Для нас важно, чтобы каждый гость чувствовал заботу и внимание, а сотрудники работали в комфортных условиях. Уверена, что опыт экспертов РЦК позволит нам найти резервы для роста там, где мы их раньше не замечали", - прокомментировала директор ГК "ЛАДА-РЕЗОРТ" Ольга Ходжаева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость системного подхода к развитию туризма. Глава региона ставит задачи по привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, развитию номерного фонда и повышению качества сервиса. Участие гостиниц в проекте "Производительность труда" становится практическим шагом в этом направлении.

"Бережливые технологии востребованы в самых разных сферах. Федеральный проект "Производительность труда" помогает предприятиям работать эффективнее без капитальных затрат, а значит - предлагать лучший сервис за те же деньги. Сегодня в Самарской области более чем 230 компаний улучшают производство в рамках федпроекта. Экономический эффект реализации проектов составил более 4 млрд рублей", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В настоящее время федеральный проект "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" объединяет предприятия самых разных сфер региона: заводы, сельхозпредприятия, транспортников и гостиничный бизнес.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.