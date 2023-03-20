Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Исполнительный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Краснопёров и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов обсудили взаимодействие по строительству круглогодичного туристического комплекса "Отважный" с гостиницей на 124 номера.

Реализация проекта планируется на горе Отважная, одной из вершин Жигулевских гор и является частью туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука". Концепция мастер-плана ТРК "Самарская Лука" вошел в число финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, проводимого в 2020 г. Агентством стратегических инициатив. Благодаря возможностям природного ландшафта будут созданы уникальные и комфортные условия для отдыха гостей туркомплекса "Отважный". Его главной составляющей в зимний сезон станет горнолыжный комплекс с четырьмя горнолыжными трассами общей протяженностью 4 км и тремя подъёмниками. На вершине горы разместится ресторан, с площадок которого будут открываться виды на Самарскую Луку, а у подножия горы Отважной планируется возвести трехзвездочную гостиницу со СПА-комплексом. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

"Реализация этого проекта в одном из самых живописных мест Поволжья — точка роста для последующего развития всей территории Самарской Луки. Туркомплекс "Отважный" станет туристическим магнитом Поволжья и позволит создать новые рабочие места и возможности для бизнеса региона", — отметил исполнительный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Краснопёров.

Дальнейшая работа по проекту предусматривает создание рабочей группы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, согласование плана мероприятий со всеми участниками, создание СПК и начало работ по архитектурной концепции. Создание туристического комплекса будет в первую очередь учитывать все экологические стандарты и законодательство об особо охраняемых природных территориях. Строительство туристического комплекса предусмотрено в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".