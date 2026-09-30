В Камышлинском районе открыли парк "Аленький цветочек"

В селе Неклюдово Камышлинского района состоялось открытие парка "Аленький цветочек". Проект стал победителем регионального отбора по развитию общественных туристических пространств. В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, глава администрации района Айдар Зарипов и жители села.

На центральной аллее расположен главный арт-объект "Аленький цветочек". На территории также установлены две тематические беседки. Беседка "Ротонда" выполнена в стиле, отражающем купеческий быт семьи Неклюдовых-Аксаковых. Беседка "Кокошник" представляет собой арт-объект, символизирующий подарок из сказки. Маршрут по парку включает мемориальное место, где находится захоронение деда писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.

Летом на VI Международном туристическом форуме "Путешествуй!" была подписана дорожная карта по реализации нового межрегионального автомобильного маршрута, объединяющего Самарскую и Оренбургскую области, а также Республику Башкортостан. В рамках этого соглашения разработан новый туристический маршрут, в который вошел парк "Аленький цветочек". Включение парка в маршрут отражает комплексный подход региона к разработке туристических направлений. Объекты из разных муниципалитетов объединяются в единые логичные цепочки, учитывая инфраструктуру и исторический контекст, чтобы гостям было максимально удобно путешествовать.

"Проекты, подобные парку "Аленький цветочек", доказывают, что новые точки притяжения могут и должны появляться не только в крупных городах, но и в самых живописных уголках нашего региона. Здесь история рода Аксаковых оживает в новых форматах, а у гостей появляется возможность провести время на природе с комфортом", — подчеркнула Екатерина Матвеева.