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Растениеводство АПК и пищепром

Листерра представила свой подход к питанию и защите сои и зерновых культур

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Листерра — это российский производитель химических и биологических средств защиты растений, удобрений для фертигации и листового питания линейки ФОЛИРУС, специальных продуктов линейки АГРОПОЛ с 30-летней историей и опытом на рынке России, СНГ и БРИКС. В 2026 году ЛИСТЕРРА генеральный партнер по питанию и защите сои и зерновых культур на агрополигоне Жигулевские Сады, Агропромышленного Союза Поволжья, Урала и Сибири.

Фото: предоставлено компанией "Листерра"

ЛИСТЕРРА более 30 лет специализируется на полном цикле работы со средствами защиты растений и агрохимикатами: от разработки и производства на собственном заводе в Рязанской области, пос. Денежниково, который соответствует мировым стандартам качества, до продаж в России, СНГ и по всему миру. Препараты создаются командой высококвалифицированных специалистов разных направлений: биологов, химиков, технологов и агрономов с научными степенями и творческим подходом, которые используют передовой мировой опыт и адаптируют его к специфике рынков России, СНГ и мира. Компания тщательно контролирует весь процесс производства и проверила эффективность своих препаратов в тысячах хозяйств по всей России и за её пределами, что гарантирует высокое качество продукции и высокий экономический эффект.

Компания представила все три направления своей деятельности: химические средства защиты полевых и специальных культур, в том числе новинку РИЗЕТ, КС, биологические средства защиты растений — ФОЛИМАР, П, и продукты для управления питанием и стрессами растений — линейку ФОЛИРУС.

Специалисты ЛИСТЕРРА рассказали, что протравливание семян сои и зерновых культур имеет несколько преимуществ перед другими видами обработок, экономит время, силы и средства, позволяет сохранить генетический потенциал сортов и гибридов, полевую всхожесть и кущение зерновых.

С экологической точки зрения это один из самых безопасных способов внесения химических и /или биологических средств защиты растений на семена. Поскольку в удельном весе на каждую тонну семян уходит не так много действующих веществ, они работают эффективно и не создают угрозу накопления в почве или товарной продукции.

Защита семян работает комплексно, это, собственно, зашита от широкого спектра болезней и вредителей, а также стимулирование роста корней, увеличение продуктивной кустистости, поддержка иммунитета и накопления сахаров перед зимовкой. Например, с помощью протравителей озимая пшеница во время осеннего периода вегетации по максимуму накапливает сахара, питательные вещества, развивает корневую систему и "уходит" на зимовку максимально подготовленной.

"На эти процессы влияют и микроэлементы, которые мы добавляем в протравливание. Они стимулируют работу ферментов и тем самым ускоряют процессы в том числе, запасания сахаров на зиму, повышают устойчивость растения, например, к осеннему септориозу, мучнистой росе. Тем самым мы можем добиваться практически точного высева даже для зерновых культур. Протравители способствуют сохранению густоты ближе к 98%, если исходная всхожесть близка к этому", — пояснил Роман Резников.

Оценить все плюсы протравливания семян самарские аграрии смогут уже осенью, когда на делянках АгропромсСоюза наступит время сбора урожая.

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