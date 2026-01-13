Самарские аграрии ждут новых гибридов

19-20 сентября в Самарской области прошла XXVII Поволжская агропромышленная выставка-2025. Почетными участниками выставки, ставшей традиционной и авторитетной площадкой для обмена опытом и демонстрации достижений агропромышленного комплекса, стали специалисты Самарского представительства "Щелково Агрохим".

Крупное аграрное мероприятие прошло на территории Поволжской зональной машиноиспытательной станции в поселке Усть-Кинельский Самарской области. Выставка объединила более 500 сельхозпредприятий и организаций из 20 регионов России. Среди участников - ведущие агрохолдинги и животноводческие предприятия, производители сельхозтехники и оборудования, научно-исследовательские институты и профильные образовательные организации, представители малого и среднего бизнеса на селе.

В рамках деловой программы представители власти, бизнеса и науки обсудили ключевые вопросы и перспективы развития отрасли. Также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Площадка выставки была разделена на несколько экспозиций: "Агротехнопарк", "Животноводство", "Саженцы" и другие. На площадке выставки также прошел конкурсный показ крупного рогатого скота молочного направления. Гости форума ознакомились с новейшими разработками, перспективными сортами растений и породами животных, посетили интерактивные площадки и мастер-классы.

Шатер компании "Щелково Агрохим" традиционно привлекал много гостей и участников форума. Глава самарского представительства Андрей Григорьев рассказывал о новейших разработках компании в сфере СЗР, а также представил новые сорта и гибриды сельскохозяйственных растений.

"Нынешний сезон сложился очень непростым по климатическим условиям, - рассказал глава представительства. - До недавнего времени в нашем регионе не было массовой необходимости проводить фунгицидные обработки на подсолнечнике, в этом же году пришлось активно поработать со схемами защиты, чтобы не допустить распространения гнилей, альтернариоза, септориоза и ржавчины на подсолнечнике".

Андрей Григорьев, глава самарского представительства "Щелково Агрохим"

Как для профилактики, так и для лечения настоящим спасением для самарских земледельцев стал микроэмульсионный фунгицид с мощным защитно-лечебным действием против листовых болезней МИСТЕРИЯ, МЭ. Также большим спросом пользовались такие проверенные продукты, как ТИТУЛ ДУО, ККР и ТИТУЛ ТРИО, ККР. Как рассказал глава представительства, среди гибридов подсолнечника в этом году, как и в прошлые сезоны, огромной популярностью у аграриев пользовался гибрид Кречет.

"Этот гибрид - наш "автомат Калашникова": в любую погоду, в любые времена мы имеем стабильный, гарантированный урожай", - подчеркнул Андрей Григорьев.

Набирает популярность в Самарской области гибрид, устойчивый к имидазолинонам, - Сапсан. В будущем году в регионе с нетерпением ждут гибридов, устойчивых к сульфонилмочевинам, - Ратник и Солнцепек.

Что касается сортов озимой пшеницы селекции "Щелково Агрохим", то в Самарской области на базе ФГБНУ "Поволжская АГЛОС" уже не первый год закладываются широкие испытания. На опытных участках представлены различные сорта и гибриды: более 30 сортов озимой пшеницы, 22 гибрида подсолнечника и 14 сортов сои, а также технологии защиты и питания озимой пшеницы препаратами компании для максимальной реализации потенциала урожайности. Здесь в этом сезоне, как рассказал глава самарского представительства, отлично себя зарекомендовали такие сорта, как Володя (всегда высокое качество зерна) и ДФ 2020 (всегда высокий урожай).