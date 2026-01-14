16+
Общество

"Итоги года-2025. Самарская область": опубликован спецпроект "Волга Ньюс"

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
В номере собрана информация о самых значимых событиях и тенденциях развития региона в 2025 году, а также интервью с ключевыми персонами власти и бизнеса.

Фото: Александра Белова

Спецпроект открывается материалом об итогах социально-экономического развития Самарской области в 2025 году, которые подвел губернатор региона Вячеслав Федорищев. Он рассказал об устойчивости регионального бюджета, о поддержке семей с детьми, о работе с участниками и ветеранами СВО. Также губернатор сообщил об успехах в промышленности и экономике, обозначил перспективы развития области в 2026 году.

Два материала номера посвящены международному форуму "Россия - спортивная держава", который состоялся в Самаре 5-7 ноября 2025 года. Один из них рассказывает о том, как прошло это событие. А второй - это интервью министра спорта России Михаила Дегтярева о значении форума для России и Самарской области. 

О своей работе в Госдуме рассказали депутаты от Самарской области Марина Сидухина, Владимир Кошелев, Михаил Матвеев, Владимир Гутенев. А спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников в интервью ответил на вопросы о принципах формирования регионального бюджета.

Мэр Самары Иван Носков подвел итоги своей работы на посту главы города в 2025 году, а участник СВО, Герой России Максим Девятов поделился своим видением проблем Новокуйбышевска, мэром которого он недавно был назначен.

Большое интервью редакции "Итогов года" дал митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В нем владыка рассказал о духовном подъеме в регионе, об укреплении связей Церкви и общества, о сохранении наследия, о поддержке священников в зоне СВО, а также представил свои мысли о будущем Самарской епархии.

Интересными данными об использовании искусственного интеллекта в медицине в интервью поделился министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Отдельный блок спецпроекта посвящен развитию сельского хозяйства в регионе. Здесь представлены материалы от ведущих игроков рынка регионального АПК.

В интервью профильный министр Алексей Попов подвел итоги работы отрасли, обозначил перспективы развития АПК в ближайшем будущем. Глава комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов в интервью рассказал о поддержке самарских аграриев депутатами.

Много внимания в спецпроекте уделено образованию. Ректор ПГУТИ Вадим Ружников поделился планами по развитию вуза. Проректор по учебной работе Самарского университета имени С.П.Королева Андрей Гаврилов ответил на вопросы, которые волнуют каждого абитуриента и студента. А в Самарском управлении министерства образования региона рассказали об успехах студентов колледжей и техникумов на чемпионатах профмастерства "Профессионалы".

В рубрике "Спецоперация" журналисты "Итогов года" поговорили со священником - отцом Анатолием, который служил на СВО, а также с добровольцем с позывным "Грузин".

Полностью спецпроект можно почитать по ссылке. На той же странице выложена pdf-версия номера.

Следующий выпуск спецпроекта "Итоги года. Самарская область" выйдет в январе 2027 года.

 

 

