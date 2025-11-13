Максим Девятов: "Увидел в Новокуйбышевске много застарелых проблем"

Герой России, участник СВО, выпускник "Школы героев" Максим Девятов в октябре 2025 года был назначен и. о. главы Новокуйбышевска. В своем первом интервью на этой должности он рассказал Волга Ньюс о поставленных перед ним задачах, о том, как он использует армейский опыт на гражданской службе и как выстраивает работу городской администрации.

— Как вам поступило предложение возглавить Новокуйбышевск?

— Предложил губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев. В армии есть такое выражение, что просьба начальника — это высшая форма приказа и высшая степень доверия.

— То есть предложение прозвучало, как просьба?

— Да. И я ее воспринял как высшую степень доверия, которое я не вправе не оправдать. Поэтому сейчас нахожусь здесь. Так или иначе, принимая такое решение, он поставил на кон свой авторитет и мой авторитет как Героя России, как специалиста, как участника проекта "Школа героев".

— Вы брали время подумать над этим предложением-просьбой?

— Вячеслав Андреевич сам дал мне время — сказал, чтобы через неделю я пришел с решением. Но решение было готово сразу.

Я по роду своей прошлой деятельности — боец подразделения специального назначения. Нас всегда посылали туда, где есть, казалось бы, нерешаемые задачи, которые мы с успехом решали и возвращались с победой.

На этой должности тоже не скажу, что легко. Тяжело. Но какая работа бывает легкой, если ты отдаешься ей на 100%?

— Все-таки в спецподразделениях боец не один. Здесь у вас как обстоят дела с командой?

— Я работаю с уже сформированной командой. Причем часть ее некоторое время назад пришла с моим предшественником Алексеем Александровичем Коробковым (занимал пост с декабря 2024 года. — Прим. Волга Ньюс).

Конечно, пока что среди сотрудников администрации есть некое недопонимание, даже взаимные претензии возникают. Это естественно, потому что все мы люди и у каждого свой характер. Самое важное, чтоб сотрудники были специалистами своего профиля, а устранить межличностные конфликты и выстроить работу так, чтобы они друг друга взаимодополняли, — это уже моя задача.

— Планируете ли привлекать в команду людей с армейским прошлым, может быть, из той же "Школы героев"?

— Надо разделять профессиональную составляющую и человеческую. Я прекрасно понимаю, что люди идут на СВО с разной мотивацией. Если человек туда пошел, как патриот, за страну, за Родину — он высокомотивирован. Тут встает другой вопрос — насколько он профессионал в муниципальной службе? Если ко мне придет высокомотивированный ветеран, имеющий релевантные опыт и образование, конечно, я рассмотрю его кандидатуру и с большей долей вероятности возьму его к себе в команду, чем человека, чья мотивация мне непонятна.

© РИА Новости / Сергей Гунеев

— При назначении в Новокуйбышевск вам давали аналитические материалы по состоянию дел в городе?

— Специально меня никто не снабжал, но как разведчик, естественно, я провел сбор материала, чтобы понимать, какие центры сил здесь существуют. По ходу работы я обнаруживаю новые, более мелкие центры. Все остальное познается уже при погружении в практику.

— Представители этих центров влияния на вас выходили?

— Пока мы друг к другу присматриваемся со стороны. Они меня не знают, не понимают — для них я темная лошадка. Меня не подкупить и не запугать, и они об этом если не знают, то догадываются.

— При обсуждении назначения какие задачи ставились?

— Среди приоритетных задач мне было обозначено завершение объектов, вошедших в национальные проекты. Это реконструкция очистных сооружений, это ремонт школы № 20…

— Вокруг которой много шума из-за переноса сроков сдачи…

— Да, но мы нашли общий язык с подрядчиком, сейчас он набирает обороты. Несколько раз даже была мысль вообще отложить ввод на следующий год. Однако подрядчик оперативно исправляет недочеты, на которые ему указали, и сам заинтересован сдать объект в этом году, потому что если он его не сдаст, то попадет в так называемый черный список и в течение двух лет ему будут недоступны госконтракты. Подрядчик очень переживает за свою репутацию. Для меня это важный показатель.

— Какие еще задачи озвучивались?

— Была обозначена задача привлечения в город крупных и средних инвесторов для развития промышленной зоны. У нас есть подходящие территории.

— Поддержку во всем этом обещали?

— Конечно, поддержка есть. Я до того год работал в правительстве — полгода на общественных началах и полгода в качестве уже штатного советника главы региона. Многие сотрудники правительства для меня стали наставниками. Когда возникает какой-то непонятный мне вопрос либо появляется сомнение, я в любой момент могу позвонить им. Они проконсультируют, дадут совет, как поступить в той или иной ситуации.

— Наверное, тут надо прояснить, как вы попали в команду губернатора.

— Вячеслав Андреевич, приехав в Самарскую область, свое знакомство с регионом начал с посещения в том числе воинских частей. В один из его визитов в нашу часть я подошел к нему и сказал, что хочу работать в его команде. Я тогда после ранения ходил с тростью. Он сказал: "Приезжай, пообщаемся". Через несколько дней я приехал в областную администрацию, поговорили с ним, и Вячеслав Андреевич предложил поработать его помощником на общественных началах.

— Что самое ценное из этого опыта работы советником губернатора?

— Возможность год наблюдать за работой профессионалов высокого уровня. Все складывается из мелочей: как человек принимает решения, как он взвешивает, какие подходы он использует, какие управленческие решения принимает. Об этом можно много говорить, но когда видишь вживую, на практике, когда ты погружен, находишься рядом — это совершенно по-другому воспринимается.

Участники второго потока "Школы героев" успешно прошли командообразование 13-14 июня участники второго потока региональной программы "Школа героев" успешно прошли первый образовательный модуль "Командообразование".

— Как на все это накладывается ваш армейский опыт?

— То, что у меня осталось от военной службы и чего не искоренить — это самодисциплина и контроль. Контроль не за подчиненными, а за выполнением задачи.

Когда старший начальник дает приказ на выполнение задачи, подчиненный, командир любого звена представляет план выполнения этой задачи. Потому что именно ему необходимо будет ее выполнять, а не тому, кто отдал приказ.

Я понимаю стратегическое направление, понимаю, к чему мы должны прийти. Но как к этому идти, мне должны сказать руководители профильных направлений, потому что именно им предстоит пойти этим путем. Я для себя делаю контрольные точки на этапах и по итогам работы. Это в том числе и элемент взаимного доверия.

— Какие еще установки вы донесли до сотрудников администрации при знакомстве?

— Придя на место, я сразу обозначил, что до момента принятия окончательного решения они могут обсуждать его правильность в открытом диалоге, спорить со мной. Но когда решение принято — оно обязательно к выполнению.

Также я выдал кредит доверия в виде делегирования права подписи документов по курируемым направлениям. Сказал при этом: "Буду проверять вас когда захочу и как захочу — доверять вам беспрекословно пока что у меня нет причин. Поработаем — посмотрим. Вы на меня посмотрите, а я посмотрю на вас". Чтобы не обижались — город маленький, и о моих проверочных действиях они тоже будут знать.

— Проверочные действия кто реализовывать будет?

— Есть золотое правило разведчика. Информация, добытая от трех друг от друга не зависящих источников может считаться достоверной. Я очень плотно сотрудничаю с силовым блоком — прокуратурой, МВД, ФСБ.

— До кадровых решений, как я понимаю, пока не дошло?

— Слишком мало времени прошло (Интервью записывалось 9 ноября. — Прим. Волга Ньюс). Должно пройти месяца три минимум, чтобы у меня появилось понимание, кто есть кто.

Тут же все просто. Есть выражение "друг познается в беде". И если мы с командой, которая сейчас здесь есть, преодолеем ряд трудностей и я увижу, что все понимают требования и хотят работать в дальнейшем, стремятся к решению проблем, — пусть работают, они профессионалы. Если человек ленив, ничего не хочет, тогда зачем его держать?

— Проблемы с укомплектованностью кадрами в мэрии есть?

— Много вакантных должностей. У младших муниципальных служащих очень низкие заработные платы, из-за этого имеется текучка кадров, администрации сложно конкурировать с бизнесом за специалистов. Все это ослабляет меня как руководителя. Мы будем пересматривать систему оплаты труда.

Здесь при маленьких окладах непропорциональная премиальная часть. Для человека, который впервые приходит на муниципальную должность, такая система непонятна, она не дает чувства стабильности. Да и с окладом в 27 тысяч сложно прожить в текущих условиях. А чтобы получать больше, сотруднику нужно проработать минимум полгода.

— Познакомиться с городом удалось? Какие впечатления?

— Я до того бывал в городе, у меня здесь есть знакомые, к которым я приезжал в гости. Конечно, при этом местной проблематики я не знал. С приходом на эту должность начал в целом погружаться в жизнь города. Увидел много застарелых проблем, которые не решались годами, хотя могли бы в свое время легко решиться при наличии политической воли. Сейчас одномоментно их уже не решить.

— Мы общаемся в воскресенье, а вы на рабочем месте с бумагами, перед компьютером. Выходной на работе — для вас сейчас это время, когда можно спокойно одному подумать?

— Есть две составляющие. Во-первых, я расцениваю свое нахождение здесь не как работу, а как службу. А служба отличается от работы ненормированным трудом. Если ты работаешь от звонка до звонка, то, наверное, тебе не место в администрации. Гражданские, муниципальные служащие — все-таки служащие, это тоже служба.

Во-вторых, (говорю с долей шутки) лучше всего работается в выходные, праздники и в отпуске, потому что никто не отвлекает.

— А семья у вас есть?

— Жена, три дочери, мама.

— Жена и дети, наверное, не очень довольны тем, что вы в выходные работаете?

— Конечно, недовольны. Но они привыкли, ведь в армии я постоянно был в командировках.

— Смотрю, у вас на столе бумаги с фото коммунальной техники. О чем речь?

— Рассматриваем возможность обновления парка техники. Вчера прошел второй смотр техники на предмет готовности к зимнему периоду (первый смотр выявил ряд недостатков).

Машинам уже более 10 лет, некоторым и более 15 лет. Они работают каждый день, и износ очень высок. Нужны средства на обновление. Я поручил своему заместителю, который руководит департаментом городского хозяйства, выработать стратегию обновления парка техники в двух вариантах — на пять и на десять лет. Также мы будем ремонтировать базу МБУ "Благоустройство", создавать нормальные условия труда.

— У вас постоянно сигналит МАХ. Рабочая переписка?

— Нет. Это обращения жителей. Губернатор поручил всем главам муниципалитетов завести каналы в МАХ и наладить прямое общение с жителями.

— Вал обращений?

— Я ожидал, что их будет гораздо больше.

— На что обычно жалуются?

— Обращения очень разные — ЖКХ, благоустройство… Сложно выделить главные темы. На днях жительница сообщила, что не вывезли вовремя мусор. Я позвонил руководителю обслуживающей организации, спросил, в чем дело. Оказалось, что сломалась техника, поэтому произошел сбой. Они отправили дежурную машину и буквально через час уже мусор вывезли.

— Наверное, неправильно, что вам приходится заниматься такими вопросами? Или это временная мера?

— Мне нужно понять, насколько корректно работает система управления. Каждое обращение разбирается.

— Вы занимаете пост заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области. Какова нагрузка по ее линии на вас?

— Как мне сказали ребята, я — что-то вроде регионального замполита, отвечаю за морально-этическую составляющую. За формирование правильного образа современного ветерана боевых действий как у самих ребят, так и у жителей.

— Приходилось воспитывать?

— Конечно, приходилось. Понятно, что ребята прошли через очень тяжелые ситуации, каждый по-своему с этим пытается жить. В этой работе мне помогает в том числе и мое обучение на социального психолога.

— Вы получаете высшее образование?

— Я параллельно получаю два высших образования: в Финансовом университете при правительстве РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" и в Самарском государственном социально-педагогическом университете по направлению "Социальная психология".

— С управлением понятно, а почему социальная психология?

— Когда я после ранения осознал, что, скорее всего, не смогу остаться в армии, то понял, что мне нужно готовиться к жизни на "гражданке". Я всю жизнь ничего, кроме армии, не знал — с 18 лет служил, а до того жили с отцом по гарнизонам.

Мне нужно было научиться понимать и принимать этот новый для себя мир. Социальная психология учит воспринимать людей как личности с разными характерами и адекватно реагировать на происходящее. Я должен был развивать в себе чуткость к людям.

— Иногда, наверное, на муниципальной работе хочется решать вопросы по-армейски?

— Есть моменты, конечно.

— Насколько сложно после армии перестроиться на работу в сфере гражданского управления?

— Ключевые факторы здесь — время на адаптацию и способность организма, мозга адаптироваться к изменениям. Поскольку у меня есть определенный опыт быстрой перестройки под заданные условия, то особых сложностей не возникло. На адаптацию мне потребовалось около полугода.

Никакого недопонимания со стороны коллег в правительстве региона не возникало. Все, с кем я общался, проявляли понимание, что я человек из другой структуры, давали детальные разъяснения, почему делается именно так, а не иначе.

— Какой-то пиетет по отношению к себе чувствовали?

— Как-то не обращал внимания на это. В то же время руководствуюсь правилом, что все заслуги остаются в прошлом. Все, что было до, — конечно, имеет значение, но второстепенно. Гораздо важнее, что я делаю сейчас и буду делать дальше.

Самарские депутаты предложили создать реестр "ряженых" военных Самарская губернская дума планирует обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением создать реестр лиц, которые незаконно носят госнаграды и форму. Инициатива рассматривалась на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку в четверг, 23 октября.

— Вы инициировали законопроект об ужесточении наказания для "ряженых", которые незаконно носят форму или награды. Что на это сподвигло?

— Когда я вошел в команду губернатора, ко мне пришли руководители ветеранских организаций и обозначили эту проблему. Поэтому я решил выйти с такой инициативой в губернскую думу.

Считаю, что наказание, прописанное сейчас в Кодексе об административных правонарушениях, не соответствует тяжести проступка. Ведь человек цепляет на себя государственную награду, за которой стоит честь и кровь тех, кто реально ее заслужил…

— Вы встречали таких персонажей?

— Не часто, но встречал. Причем они сами выходили на меня. Двое даже представлялись Героями России.

— И носили такие медали?

— Да.

— В качестве советника и помощника губернатора вы курировали вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Что считаете своим основным достижением в этой работе?

— Нельзя так градировать: основное — не основное, важное — неважное… Я выполнял свои обязанности, которые мне были поручены, делал то, что считал нужным, и максимально качественно, насколько мне это доступно.

Там было много вопросов. Были и системного характера, которые выносились на рассмотрение губернатора, — по земельным участкам, по медицине, по образованию и так далее. Занимался и частными вопросами, принимал обращения.

Сказать, что я чем-то сильно горжусь, не могу. Но моральное удовлетворение от того, что удалось решать проблемы, внутри осталось.