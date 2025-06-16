Участники второго потока "Школы героев" успешно прошли командообразование

13-14 июня участники второго потока региональной программы "Школа героев" успешно прошли первый образовательный модуль "Командообразование".

Напомним, в июне в Самарской области стартовало обучение второго потока кадровой программы "Школа героев", которая направлена на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Проект начал реализоваться в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и стал продолжением президентской программы "Время героев".

Программа включает в себя теоретические и практические модули, мастер-классы от ведущих экспертов, а также стажировки и работу над социально значимыми для региона проектами. К участию в мастерских привлечены представители программы "Время героев". Большое внимание уделяется наставничеству, где опытные управленцы будут сопровождать участников на протяжении всего обучения, помогая им развивать свои проекты и находить возможности для реализации.

"Наша задача — дать участникам инструменты, которые позволят им самим определиться с тем направлением, куда они захотят дальше двигаться, — отметил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. — У людей могут быть разные траектории, кто-то может реализовать себя в общественной деятельности, кто-то в политике, кто-то в бизнесе".

Первый модуль был посвящен формированию эффективных команд и развитию лидерских качеств. Были проведены интерактивные лекции, деловые игры и командные упражнения, направленные на сплочение коллектива, развитие навыков коммуникации и принятия решений, а также на выявление лидерского потенциала каждого участника.

Совместно с участниками второго потока в малых группах работали представители первого потока, которые не так давно, в мае, завершили свое обучение. Они помогают новым учащимся, дают те навыки и компетенции, которые были получены ими при обучении.

"В прошлом, когда я был участником специальной военной операции, у нас задачи были другие — защищать Родину, здесь задача — защищать Родину уже на гражданской службе, — поделился участник второго потока "Школы героев" Константин Красильников. — Для меня наиболее близки такие направления как ЖКХ и социальная сфера, в этом направлении и планирую работать".

В конце лета участники "Школы героев" пройдут первую стажировку, где познакомятся со своими наставниками и начнут работу над проектами.