Сбер и Минпросвещения России провели стратегическую сессию для региональных команд субъектов РФ по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в образовании. Мероприятие "Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур" состоялось в Москве, в крупнейшем кампусе "Школы 21" и объединило более сотни участников из 20 регионов страны, федеральных и региональных экспертов, представителей технологических компаний.

Участники познакомились с ключевыми трендами и возможностями агентного искусственного интеллекта. В рамках командной работы протестировали решения с помощью ИИ-помощника учителя, получили практические навыки применения ИИ-агентов в работе педагогов и администрации школ и колледжей.

Мероприятие направлено на определение стратегии развития искусственного интеллекта в системе общего и среднего профессионального образования Российской Федерации. Его цель - сбор и структурирование экспертных предложений по развитию и регулированию искусственного интеллекта, а также отбор приоритетных инструментов для включения в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для сферы образования.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр цифрового развития и массовых коммуникаций России Максут Шадаев поприветствовали участников мероприятия.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

"Реинжиниринг должен лежать в основе всего, что вы будете переосмысливать через получение супертехнологии. Это революционные изменения, они могут быть с разными последствиями, поэтому главное, что вы должны сделать, - не навредить. Академическая достоверность, подтвержденная тестированиями, - то, что мы хотим сделать на этапе получения обратной связи. Ее можете дать только вы - учителя, преподаватели, администраторы. От вас будет зависеть, насколько быстро наша суверенная модель обретет необходимый опыт, настроит свои параметры, чтобы обеспечить большую эффективность в образовании".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов особо подчеркнул, что такое масштабное отраслевое мероприятие по обсуждению вопросов ИИ с привлечением региональных команд проводится впервые.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

"С одной стороны, прогресс идет, с другой стороны, нам важно двигаться максимально выверенно. Важно, что нейросеть, разрабатываемая для системы образования, появится в дополнение к традиционной системе образования и к работе учителя - так, чтобы повышалось качество обучения и образования школьников и развивалось единое образовательное пространство и система воспитательной работы. Необходимо соблюсти баланс в этой большой и очень нужной работе. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, получал качественное образование и смог раскрыть свои таланты. Еще одним важным направлением является повышение квалификации педагогов по программе "Искусственный интеллект в работе учителя", к ней присоединились уже более 250 тысяч педагогов".

Сергей Кравцов уточнил, что работа над созданием нейросети ведется при участии Минцифры России, а также профильных разработчиков и педагогов, чей вклад станет определяющим при формировании методологии развития искусственного интеллекта в сфере образования.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"ИИ открывает совершенно новые возможности для организации учебного процесса и повышения его прозрачности. При этом мы можем использовать уже существующие информационные системы, обеспечив их интеграцию с ИИ при соблюдении самых строгих требований к кибербезопасности. Очень важно, чтобы у учащихся и педагогов, которые готовят детей к жизни в очень быстро меняющемся технологическом мире, появилось суверенное и безопасное ИИ-решение, которое позволит еще более эффективно учить и учиться. Сбер развивает собственную фундаментальную модель ГигаЧат. Вместе с правительством РФ, министерством просвещения и регионами мы первыми в мире создаем специализированную ИИ-модель для школьного образования - ключевой отрасли страны. Это позволит нам заложить фундаментальную основу ИИ-помощника учителя и обеспечить эффективное и безопасное внедрение ИИ в систему российского образования. Я хочу поблагодарить всех участников за вовлеченность в эту задачу, ваш экспертный вклад и открытость новому".

Алексей Морозов, учитель информатики гимназии № 12 города Твери, победитель всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России"-2026:

"Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, и система образования должна адаптироваться к новым технологиям. Я как учитель вижу, насколько современным детям важны интерактивные форматы обучения. С помощью ИИ педагог сможет создавать интересные задания, тесты и даже обучающие игры для образовательных задач, необходимых конкретным детям в конкретном классе. Причем для этого необязательно владеть программированием. Важно показать, что искусственный интеллект - это доступный и понятный помощник, который открывает новые возможности для преподавания. Уверен, что со временем искусственный интеллект станет полноценным помощником не только педагогов, но и учеников, и родителей".

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения между министерством просвещения РФ и Сбером о сотрудничестве в создании модели искусственного интеллекта для системы общего образования. Документ в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.