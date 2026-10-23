Сбер провёл "Урок цифры" для 700 самарских школьников

В рамках Всероссийского образовательного и профориентационного проекта в сфере информационных технологий "Урок цифры" Сбер познакомил самарских школьников с основами программирования и цифровой экономики. В этом году занятия охватили 25 учебных заведений региона, а их участниками стали почти 700 ребят. Тема уроков — "Искусственный интеллект: 3D-технологии".

В ходе интерактивных занятий учащиеся школ, лицеев и гимназий разобрались, чем 2D-изображение отличается от 3D-модели, как работают 3D-принтеры и где объёмная печать применяется уже сегодня. Школьникам рассказали о применении 3D-печати в авиации, строительстве, медицине, космосе и нефтегазовой отрасли, а также в ювелирном деле.

Отдельный блок урока — игра "Правда или ложь", посвящён мифам о 3D-печати. Дети узнали, что на 3D-принтере действительно можно напечатать дом и даже беговые кроссовки, а для печати используются не только пластик, но и металл, керамика, бетон, стекло, шоколад и даже живые клетки.

"Цифровые навыки сегодня становятся базовыми, и мы хотим, чтобы школьники не просто пользовались технологиями, а понимали, как они работают. "Урок цифры" помогает детям увидеть, что за 3D-печатью, искусственным интеллектом и инженерией стоит реальное будущее. Рады, что можем провести эти занятия и показать ребятам, какие возможности открываются перед ними уже сейчас", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Проект реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Партнёр урока и разработчик содержания темы "Искусственный интеллект: 3D-моделирование" — Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Фонд проводит уроки с 2018 года, за это время в них приняли участие более 28 млн человек.