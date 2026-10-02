В Самарской области одним из победителей программы "Земский учитель" стала учитель химии Виктория Доклова

Виктория Доклова в 2026 году окончила Самарский государственный социально-педагогический университет. Ее педагогический стаж — 4 года. Также она является победителем зонального этапа конкурса "Учитель года".
В 2026/27 учебном году Виктория Доклова приступила к работе в школе № 2 города Нефтегорска.
"Для меня участие в программе "Земский учитель" — это шанс применить свои профессиональные навыки там, где они особенно нужны, и выстроить собственную педагогическую траекторию. Я верю, что сильная личность учителя способна менять школьную атмосферу и вдохновлять ребят на развитие. Программа важна как системная поддержка: она снимает часть внешних барьеров и позволяет учителю сосредоточиться на главном — на взаимодействии с учениками и качестве образования", — отметила участница программы.
Федеральная программа "Земский учитель" направлена на поддержку сельских школ и привлечение педагогических кадров к работе в сельской местности. Участникам программы предоставляется единовременная выплата в размере миллиона рублей. Обязательным условием участия является осуществление педагогической деятельности в школе не менее пяти лет.
Программа "Земский учитель" действует в Самарской области с 2020 года. Виктория Доклова стала одной из нескольких десятков педагогов, присоединившихся к программе за это время.
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