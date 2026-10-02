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Иван Носков: "Программа "Народный бюджет Самарской области" дает реальную возможность благоустроить дворы под запрос жителей"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава города Самары Иван Носков проверил благоустройство дворов по программе "Народный бюджет Самарской области". 1 октября совместно с главами районов, представителями подрядных организаций и активными жителями он оценил качество выполненных работ во дворах на улицах Георгия Димитрова и Демократической в Промышленном районе, а также на Волжском проспекте в Октябрьском районе.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Программа "Народный бюджет Самарской области" дает реальную возможность благоустроить дворы под запрос жителей. В этом году работы проведены по 40 адресам, сейчас завершается процедура приемки. В ней принимают участие жители — авторы проектов преображения дворов, управляющие компании, которым обслуживать эту территорию, и районные администрации. Убежден, что такое партнерство рождает ту самую культуру бережного отношения к городу, когда дом не заканчивается собственной квартирой. Там, где жители вовлечены, объекты служат дольше, а случаи вандализма намного более редки", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В Промышленном районе жители домов № 6 и № 8 по улице Демократической реализовали проект "Маленькая страна". Во дворе обустроили детскую площадку, пешеходную дорожку и лестницу возле неё. Во дворе домов № 105 и № 107 по улице Георгия Димитрова завершился второй этап благоустройства — по проекту "А у нас во дворе — продолжение!". Здесь оборудовали парковочный карман, озеленили территорию и благоустроили зону отдыха. На сегодняшний день все работы завершены.

"Благоустройство двора мы начали в 2024 году — тогда частично обустроили парковочные места, выполнили озеленение. В этом году добавили парковочные места и зону отдыха на месте устаревшей сцены. Важно, что и тогда, и сейчас помогла районная администрация — подробно рассказали о порядке участия в программе благоустройства, какие документы собрать, помогли с дизайн-проектом.  Через год планируем подать ещё одну заявку на обустройство детской и спортивной площадки. Двор у нас большой, люди активные — хотим, чтобы здесь было комфортно и уютно каждому", — рассказала жительница Промышленного района города Самары Татьяна Зимерева.

Двор на Волжском проспекте, 45 получил новую жизнь в рамках одного из самых сложных проектов — "Сады Семирамиды". Участок имеет уклон в сторону дома, из‑за чего требовалось особое внимание к водоотведению и устойчивости покрытий. Еще одной задачей стал капремонт семи лестниц к подъездам — их не только привели в порядок, но и оборудовали перилами. Эти работы выполнила управляющая организация. Также восстановлено асфальтобетонное покрытие вдоль дома площадью 392 квадратных метров, обустроен газон с системой автополива, высажены деревья. По просьбе жителей подрядчик дополнительно оборудовал асфальтобетонный пандус к подъездам. Сейчас во дворе проводится опиловка аварийных деревьев. 

Отметим, в Самаре в 2026 году по программе "Народный бюджет Самарской области" реализовано 42 проекта благоустройства — 40 дворов и 2 сквера. Также жители завершили подготовку заявок на участие в программе "Народный бюджет Самарской области" в 2027 году. Всего при поддержке районных администраций и депутатов подготовлено порядка 60 проектов — все они будут направлены на рассмотрение в конкурсную комиссию Правительства Самарской области.

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