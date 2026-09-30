Иван Носков объявил о подключении тепла в учреждениях соцсферы Самары

В Самаре стартует отопительный сезон. Все ресурсоснабжающие организации на 100% готовы к подаче теплоносителя. Об этом в своём канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.

Со 2 октября по заявкам руководителей запускается отопление объектов соцсферы — это 557 школ, детских садов и учреждений допобразования и спорта. Все они готовы, как и вузы, ссузы и медучреждения. "Среднесуточная температура превышает +8 градусов, тем не менее приняли решение уже на этой неделе начать давать отопление в соцучреждения по заявкам их руководителей. Это позволит специалистам к началу серьезных холодов в спокойном режиме завершить пусконаладку внутренних систем", — подчеркнул Иван Носков.

Также УК и ТСЖ начинают подавать заявки ресурсоснабжающим компаниям на подключение многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета. На данный момент только 20 УК и ТСЖ не получили паспорта готовности. Госжилинспекция Самарской области в ближайшее время примет меры административного воздействия в отношении нарушителей, после этого в случае необходимости назначим на часть домов временные управляющие компании. С запуском всем поможем. Меры к нарушителям будут принимать также прокуратура города и Следственный комитет. Как отметил глава Самары, результат летней подготовительной кампании 2026 года гораздо лучше прошлогоднего.

Все УК и ТСЖ должны разместить информацию о подключении домов на своих официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах в МАХ. Глава города поручил в каждом районе создать горячую линию по пуску тепла.

"Напоминаю, что наличие тепла в каждом конкретном доме, подъезде, квартире и комнате — ответственность вашей УК/ТСЖ. После официального старта отопительного сезона на "выхаживание" систем — устранение воздушных пробок, балансировку и регулирование давления и температуры — требуется от 7 до 14 дней. Времени у специалистов достаточно", — подчеркнул Иван Носков.